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Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу - РИА Новости, 13.12.2024
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22:36 13.12.2024 (обновлено: 22:38 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/turtsiya-1989158903.html
Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу
Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу - РИА Новости, 13.12.2024
Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегация Турции направилась в Дамаск для начала работы посольства, предположительно, оно начнет работу в субботу. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:36
2024-12-13T22:38
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москва
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегация Турции направилась в Дамаск для начала работы посольства, предположительно, оно начнет работу в субботу. Фидан ранее заявил, что Анкара готовится вновь открыть своё посольство в Сирии. Посол Турции в Нуакшоте Бурхан Кёроглу назначен временным поверенным в делах посольства в Дамаске, сообщил ранее телеканал A Haber. "Буквально сегодня наша команда дипломатов отправилась в Дамаск. В субботу, вероятно, начнется работа (посольства)", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html
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в мире, россия, москва, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция, дамаск (город)
В мире, Россия, Москва, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция, Дамаск (город)
Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу

Глава МИД Турции Фидан: делегация отправилась в Дамаск для открытия посольства

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегация Турции направилась в Дамаск для начала работы посольства, предположительно, оно начнет работу в субботу.
Фидан ранее заявил, что Анкара готовится вновь открыть своё посольство в Сирии. Посол Турции в Нуакшоте Бурхан Кёроглу назначен временным поверенным в делах посольства в Дамаске, сообщил ранее телеканал A Haber.
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"Буквально сегодня наша команда дипломатов отправилась в Дамаск. В субботу, вероятно, начнется работа (посольства)", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМоскваХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024ТурцияДамаск (город)
 
 
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