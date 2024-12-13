Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу
Глава МИД Турции Фидан: делегация отправилась в Дамаск для открытия посольства
© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегация Турции направилась в Дамаск для начала работы посольства, предположительно, оно начнет работу в субботу.
Фидан ранее заявил, что Анкара готовится вновь открыть своё посольство в Сирии. Посол Турции в Нуакшоте Бурхан Кёроглу назначен временным поверенным в делах посольства в Дамаске, сообщил ранее телеканал A Haber.
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"Буквально сегодня наша команда дипломатов отправилась в Дамаск. В субботу, вероятно, начнется работа (посольства)", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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