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Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу

Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу - РИА Новости, 13.12.2024

Турция планирует открыть посольство в Дамаске в субботу

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегация Турции направилась в Дамаск для начала работы посольства, предположительно, оно начнет работу в субботу. РИА Новости, 13.12.2024

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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегация Турции направилась в Дамаск для начала работы посольства, предположительно, оно начнет работу в субботу. Фидан ранее заявил, что Анкара готовится вновь открыть своё посольство в Сирии. Посол Турции в Нуакшоте Бурхан Кёроглу назначен временным поверенным в делах посольства в Дамаске, сообщил ранее телеканал A Haber. "Буквально сегодня наша команда дипломатов отправилась в Дамаск. В субботу, вероятно, начнется работа (посольства)", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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