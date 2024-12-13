https://ria.ru/20241213/tsybulskiy-1989085059.html

Цыбульский внес предложения по продвижению бренда "Сделано в России"

Цыбульский внес предложения по продвижению бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 13.12.2024

Цыбульский внес предложения по продвижению бренда "Сделано в России"

Развитие маркетинговой программы Российского экспортного центра позволит продвигать бренд "Сделано в России" за рубежом, что позволит российским экспортерам... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:36

2024-12-13T15:36

2024-12-13T15:36

архангельская область

экономика

архангельская область

александр цыбульский

россия

технологии

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Развитие маркетинговой программы Российского экспортного центра позволит продвигать бренд "Сделано в России" за рубежом, что позволит российским экспортерам продвигать свой товар на дружественных зарубежных рынках под этим знаком качества, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт". В рамках заседания комиссии под председательством Цыбульского ее участники обсудили вопросы продвижения продукции российских компаний на мировом рынке под единым брендом "Сделано в России". По поручению президента России Владимира Путина программа продвижения национального бренда за рубежом на период до 2030 года будет утверждена до конца декабря, и с 2025 года войдет в обновленный нацпроект "Международная кооперация и экспорт" для продвижения отечественных товаров на рынках дружественных стран и роста несырьевого неэнергетического экспорта. В программу войдет набор инструментов, которые будут продвигать продукцию и формировать привлекательность "российскости": выставочно-ярмарочные мероприятия, в том числе фестивали-ярмарки "Сделано в России", рекламные и информационные инструменты продвижения экспорта, специальные промоакции для внешних рынков. На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" прозвучало предложение скоординировать усилия и ресурсы федерального центра и регионов по продвижению отечественных компаний и при этом сохранить идентичность регионов и их яркие особенности. В частности, РЭЦ предложил проработать интеграцию региональных программ сертификации с системой добровольной сертификации "Сделано в России", а также скоординировать усилия по продвижению компаний. Такие шаги позволят сформировать правильное позиционирование российских экспортеров и улучшить восприятие страны за рубежом. "Программа Российского экспортного центра по продвижению национального бренда "Сделано в России" нацелена на то, чтобы у всех российских экспортеров была возможность продвигать свой товар на дружественных зарубежных рынках под этим знаком качества. Чем больше будут знать о наших товарах за рубежом, тем, соответственно, быстрее будет увеличиваться и объем нашего экспорта. Для этого нужно развивать маркетинговую программу РЭЦ", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Кроме того, удалось решить вопрос с обеспечением доступа федеральных и региональных органов власти к статистической информации об экспорте товаров. По словам Цыбульского, комиссии удалось существенно продвинуться в вопросах получения информации о формировании таможенной статистики в разрезе регионов. Отсутствие таких сведений раньше не позволяло получить точный анализ экспортных возможностей субъектов РФ. "Благодаря конструктивной работе с руководством Федеральной таможенной службы в рамках нашей комиссии сейчас мы регулярно получаем статистику и, соответственно, знаем, какой товар, из какого региона, в какую страну был поставлен. Это очень важно для принятия решений по мерам поддержки наших экспортеров", – рассказал Цыбульский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, архангельская область, александр цыбульский, россия, технологии, владимир путин