https://ria.ru/20241213/temrezov-1989000711.html

Темрезов вручил госнаграды и паспорта жителям КЧР

Темрезов вручил госнаграды и паспорта жителям КЧР - РИА Новости, 13.12.2024

Темрезов вручил госнаграды и паспорта жителям КЧР

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 12 декабря – в День Конституции РФ - вручил государственные награды и паспорта жителям региона, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:52

2024-12-13T10:52

2024-12-13T10:52

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 12 декабря – в День Конституции РФ - вручил государственные награды и паспорта жителям региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Мероприятие прошло во Дворце Культуры города Черкесска. Награды получили жители республики и соседских регионов, внесшие значительный вклад в развитие Карачаево-Черкесии, а паспорта были вручены школьникам, показавшим высокие результаты в учебе, спорте и творчестве. Обратившись к присутствующим, глава региона напомнил, что 31 год назад, 12 декабря 1993 года, был принят основной свод закон Российской Федерации. "Конституция – это опыт десятков поколений наших граждан, который мы бережно храним, соблюдаем и передаем будущим поколениям. В основе главного закона нашей страны – принципы прав и свобод человека, гуманизм и демократия. Все те основы, без которых сегодня невозможно представить цивилизованного, развитого общества", - сказал Темрезов, его слова приводит пресс-служба. Руководитель региона отметил, что именно эти ценности сегодня в зоне проведения специальной военной операции отстаивают российские военнослужащие, в том числе жители Карачаево-Черкесии. "Мы гордимся каждым из них и делаем все, чтобы поддержать их на фронте, а здесь, в тылу, окружить заботой и вниманием их семьи. Мы верим в нашу Победу и уверены, что она, непременно, будет за Россией!", - подчеркнул глава Карачаево-Черкесии. Более 20 жителей Карачаево-Черкесии и соседних регионов получили из рук Темрезова высокие государственные и региональные награды. В торжественной обстановке 26 юным гражданам республики глава КЧР вручил первый главный в их жизни документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Среди школьников, получивших паспорта - отличники, спортсмены, активисты из "Движения Первых". Глава региона отметил, что каждый из них уже добился успехов и продолжит достигать значимых результатов в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. "Уверен, вы станете достойными гражданами нашей страны, честными и ответственными людьми, будете учиться и работать на благо нашей Родины, защищать ее интересы и быть настоящими патриотами, любящими свою страну, свою республику и свой народ. А мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы вы могли в полной мере реализовать свои таланты и идеи", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241213/temrezov-1988999577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов