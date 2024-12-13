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"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак - РИА Новости, 13.12.2024
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15:54 13.12.2024 (обновлено: 15:55 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/svo-1989090701.html
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак - РИА Новости, 13.12.2024
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, ВСУ потеряли более 1830 военнослужащих, десять бронемашин,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:55
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, ВСУ потеряли более 1830 военнослужащих, десять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, из них три - западного производства.
https://ria.ru/20241213/taganrog-1989035111.html
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безопасность, россия, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак

Группировка "Юг" за неделю отразила девять контратак, ВСУ потеряли 1830 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, ВСУ потеряли более 1830 военнослужащих, десять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, из них три - западного производства.
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