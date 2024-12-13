https://ria.ru/20241213/svo-1989090701.html
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак - РИА Новости, 13.12.2024
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, ВСУ потеряли более 1830 военнослужащих, десять бронемашин,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю заняли более выгодное тактическое положение, ВСУ потеряли более 1830 военнослужащих, десять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, из них три - западного производства.
https://ria.ru/20241213/taganrog-1989035111.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка за неделю отразила девять контратак
Группировка "Юг" за неделю отразила девять контратак, ВСУ потеряли 1830 военных