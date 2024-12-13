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Группировка "Центр" продолжила движение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024
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15:53 13.12.2024 (обновлено: 15:56 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/svo-1989089992.html
Группировка "Центр" продолжила движение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила движение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024
Группировка "Центр" продолжила движение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшую неделю отразили 64 контратаки ВСУ, противник потерял более 3340 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:53
2024-12-13T15:56
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшую неделю отразили 64 контратаки ВСУ, противник потерял более 3340 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.В течение недели бойцы "Центра" освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продолжила движение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" отразила 64 контратаки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшую неделю отразили 64 контратаки ВСУ, противник потерял более 3340 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
В течение недели бойцы "Центра" освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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