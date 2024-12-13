https://ria.ru/20241213/svo-1988992078.html
Свыше 160 участников СВО улучшили жилищные условия на Ямале
Свыше 160 участников СВО улучшили жилищные условия на Ямале - РИА Новости, 13.12.2024
Свыше 160 участников СВО улучшили жилищные условия на Ямале
Более 160 участников специальной военной операции с начала 2024 года улучшили жилищные условия в Ямало-Ненецком автономном округе благодаря специальным... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:13
2024-12-13T10:13
2024-12-13T10:13
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Более 160 участников специальной военной операции с начала 2024 года улучшили жилищные условия в Ямало-Ненецком автономном округе благодаря специальным региональным мерам поддержки, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "В этом году в регионе начали действовать две новые меры поддержки для защитников: 500 тысяч рублей могут получить участники спецоперации, их семьи и ветераны боевых действий. И один миллион рублей взамен земельного участка предусмотрен для ветеранов боевых действий, получивших за участие в СВО государственные награды. Более 160 семей уже воспользовались выплатами, еще 165 получат их до конца года", - говорится в сообщении. Власти уточнили, что меры поддержки можно направить на приобретение индивидуального дома или квартиры в капитальном доме, первоначальный взнос по ипотеке, погашение уже действующего ипотечного кредита, а также на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. С сентября этого года приобрести жилье на вторичном рынке участники программы могут в любом населенном пункте Ямала. Региональную выплату в 500 тысяч рублей для участников СВО, членов их семей и ветеранов боевых действий на прошлогодней прямой линии анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. С начала года ей воспользовались 157 участников программы. Еще шесть ветеранов боевых действий, получивших госнаграды за участие в СВО, получили выплату в один миллион рублей взамен земельного участка.
https://ria.ru/20241212/yamal-1988912662.html
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дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал
Свыше 160 участников СВО улучшили жилищные условия на Ямале
Свыше 160 участников СВО улучшили жилищные условия на Ямале с начала 2024 года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Более 160 участников специальной военной операции с начала 2024 года улучшили жилищные условия в Ямало-Ненецком автономном округе благодаря специальным региональным мерам поддержки, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"В этом году в регионе начали действовать две новые меры поддержки для защитников: 500 тысяч рублей могут получить участники спецоперации, их семьи и ветераны боевых действий. И один миллион рублей взамен земельного участка предусмотрен для ветеранов боевых действий, получивших за участие в СВО государственные награды. Более 160 семей уже воспользовались выплатами, еще 165 получат их до конца года", - говорится в сообщении.
Власти уточнили, что меры поддержки можно направить на приобретение индивидуального дома или квартиры в капитальном доме, первоначальный взнос по ипотеке, погашение уже действующего ипотечного кредита, а также на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. С сентября этого года приобрести жилье на вторичном рынке участники программы могут в любом населенном пункте Ямала.
Региональную выплату в 500 тысяч рублей для участников СВО, членов их семей и ветеранов боевых действий на прошлогодней прямой линии анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. С начала года ей воспользовались 157 участников программы. Еще шесть ветеранов боевых действий, получивших госнаграды за участие в СВО, получили выплату в один миллион рублей взамен земельного участка.