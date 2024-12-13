https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947016.html

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 13.12.2024

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:16

2024-12-13T05:16

2024-12-13T05:17

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил железобетонное укрепление ВСУ, препятствовавшее продвижению штурмовиков группировки войск на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что стрельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Расчет корректировался разведывательными подразделениями по выявленной операторами беспилотных летательных аппаратов цели, где было обнаружено железобетонное укрепление ВСУ, скрытое в лесополосе. От получения координат цели до первого выстрела прошло не более десяти минут. Стрельба велась на дистанции более 15 километров. Уничтожение железобетонного укрепления ВСУ расчетом миномета позволило штурмовикам группировки войск "Центр" продолжить выполнение поставленных задач и продвинуться в глубину обороны украинских боевиков.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946459.html

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины