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Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 13.12.2024
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05:16 13.12.2024 (обновлено: 05:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947016.html
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 13.12.2024
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:16
2024-12-13T05:17
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил железобетонное укрепление ВСУ, препятствовавшее продвижению штурмовиков группировки войск на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что стрельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Расчет корректировался разведывательными подразделениями по выявленной операторами беспилотных летательных аппаратов цели, где было обнаружено железобетонное укрепление ВСУ, скрытое в лесополосе. От получения координат цели до первого выстрела прошло не более десяти минут. Стрельба велась на дистанции более 15 километров. Уничтожение железобетонного укрепления ВСУ расчетом миномета позволило штурмовикам группировки войск "Центр" продолжить выполнение поставленных задач и продвинуться в глубину обороны украинских боевиков.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946459.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Тюльпана" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил железобетонное укрепление ВСУ, препятствовавшее продвижению штурмовиков группировки войск на красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что стрельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Расчет корректировался разведывательными подразделениями по выявленной операторами беспилотных летательных аппаратов цели, где было обнаружено железобетонное укрепление ВСУ, скрытое в лесополосе. От получения координат цели до первого выстрела прошло не более десяти минут. Стрельба велась на дистанции более 15 километров.
Уничтожение железобетонного укрепления ВСУ расчетом миномета позволило штурмовикам группировки войск "Центр" продолжить выполнение поставленных задач и продвинуться в глубину обороны украинских боевиков.
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