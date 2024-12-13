https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988937168.html

Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик

Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик - РИА Новости, 13.12.2024

Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик

Защищая Херсонскую область, армия России защищает и Конституцию Российской Федерации, сказал РИА Новости в рамках поздравления с Днем Конституции военный... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:42

2024-12-13T01:42

2024-12-13T01:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Защищая Херсонскую область, армия России защищает и Конституцию Российской Федерации, сказал РИА Новости в рамках поздравления с Днем Конституции военный разведчик группировки войск "Днепр" с позывным "Змей". "Херсонская область по Конституции относится к Российской Федерации. И мы, находясь здесь в Херсонской области, защищаем и нашу Конституцию, и Херсонскую область", - сказал он. Бойцы подразделения, в котором служит "Змей", держат передовые позиции на херсонском направлении и отражают все попытки противника высаживаться на островах в пойме Днепра и на левом берегу. "От всей нашей дружной команды поздравляем вас с Днем Конституции! Победа будет за нами! Враг будет разбит!" - сказал оператор БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Призрак".

https://ria.ru/20241210/gosduma-1988406474.html

https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988578368.html

херсонская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, безопасность