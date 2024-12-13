https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988937168.html
Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик
Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик - РИА Новости, 13.12.2024
Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик
Защищая Херсонскую область, армия России защищает и Конституцию Российской Федерации, сказал РИА Новости в рамках поздравления с Днем Конституции военный... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:42
2024-12-13T01:42
2024-12-13T01:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Защищая Херсонскую область, армия России защищает и Конституцию Российской Федерации, сказал РИА Новости в рамках поздравления с Днем Конституции военный разведчик группировки войск "Днепр" с позывным "Змей". "Херсонская область по Конституции относится к Российской Федерации. И мы, находясь здесь в Херсонской области, защищаем и нашу Конституцию, и Херсонскую область", - сказал он. Бойцы подразделения, в котором служит "Змей", держат передовые позиции на херсонском направлении и отражают все попытки противника высаживаться на островах в пойме Днепра и на левом берегу. "От всей нашей дружной команды поздравляем вас с Днем Конституции! Победа будет за нами! Враг будет разбит!" - сказал оператор БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Призрак".
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988406474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Безопасность
Защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию, заявил разведчик
Разведчик "Змей": защищая Херсонскую область, армия защищает и Конституцию