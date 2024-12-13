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В Запорожскую и Херсонскую области направят свыше 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2024
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09:26 13.12.2024 (обновлено: 09:34 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/sotsraskhody-1988959987.html
В Запорожскую и Херсонскую области направят свыше 1,8 миллиарда рублей
В Запорожскую и Херсонскую области направят свыше 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2024
В Запорожскую и Херсонскую области направят свыше 1,8 миллиарда рублей
Правительство России направит дополнительно свыше 1,8 миллиарда рублей на обеспечение социально значимых расходов Запорожской и Херсонской областей, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:26
2024-12-13T09:34
херсонская область
россия
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство России направит дополнительно свыше 1,8 миллиарда рублей на обеспечение социально значимых расходов Запорожской и Херсонской областей, сообщили в российском кабмине. "В Запорожскую и Херсонскую области будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Распоряжение об этом подписано. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов, в том числе на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы", - сказано в сообщении на сайте кабмина. В правительстве добавили, что финансирование будет направлено в рамках государственной программы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в конце 2023 года.
https://ria.ru/20241124/lnr-1985424947.html
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херсонская область , россия, донецкая народная республика, общество
Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
В Запорожскую и Херсонскую области направят свыше 1,8 миллиарда рублей

На соцрасходы Запорожской и Херсонской областей направят свыше 1,8 млрд рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство России направит дополнительно свыше 1,8 миллиарда рублей на обеспечение социально значимых расходов Запорожской и Херсонской областей, сообщили в российском кабмине.
"В Запорожскую и Херсонскую области будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Распоряжение об этом подписано. Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов, в том числе на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы", - сказано в сообщении на сайте кабмина.
В правительстве добавили, что финансирование будет направлено в рамках государственной программы по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в конце 2023 года.
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