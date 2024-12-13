https://ria.ru/20241213/sneg-1989447431.html
Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега
Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега - РИА Новости, 16.12.2024
Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега и проводят соответствующие регламентные работы, сообщил столичный комплекс... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-13T14:22
2024-12-13T14:22
2024-12-16T14:21
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега и проводят соответствующие регламентные работы, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "В городе снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега