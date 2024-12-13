https://ria.ru/20241213/sneg-1989447431.html

Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега

Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега - РИА Новости, 16.12.2024

Городские службы Москвы мониторят состояние дорожной сети из-за снега

Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега и проводят соответствующие регламентные работы, сообщил столичный комплекс... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-13T14:22

2024-12-13T14:22

2024-12-16T14:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de9e53f49608017a4e933cc03bb5d9a0.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега и проводят соответствующие регламентные работы, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "В городе снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241212/moskva-1988443613.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва