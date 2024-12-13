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Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки
Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки - РИА Новости, 13.12.2024
Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки
Часть штукатурки обрушилась с потолка во владикавказской школе №50 на перемене, пострадавших нет, сообщила министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:55
2024-12-13T21:55
2024-12-13T22:02
владикавказ
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Часть штукатурки обрушилась с потолка во владикавказской школе №50 на перемене, пострадавших нет, сообщила министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. "О ситуации в школе №50 Владикавказа, где во время перемены в одном из кабинетов обвалилась часть штукатурки. Никто не пострадал. Здание школы почти за 100 лет существования никогда капитально не ремонтировалось. Уже утром в школе будут работать представители министерства строительства. Все необходимые работы будут выполнены", - написала Алибекова в своем Telegram-канале. Министр отметила, что в ходе подготовки к заявочной кампании было выявлено, что в школе деревянные перекрытия. Ранее проведение работ было запланировано на 2026 год, но в связи с произошедшим ремонт проведут уже в 2025 году.
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, происшествия
Владикавказ, Происшествия
Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки
Во владикавказской школе N 50 на перемене с потолка обрушилась часть штукатурки