https://ria.ru/20241213/shtukaturka-1989155625.html

Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки

Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки - РИА Новости, 13.12.2024

Во владикавказской школе с потолка обвалилась часть штукатурки

Часть штукатурки обрушилась с потолка во владикавказской школе №50 на перемене, пострадавших нет, сообщила министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:55

2024-12-13T21:55

2024-12-13T22:02

владикавказ

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Часть штукатурки обрушилась с потолка во владикавказской школе №50 на перемене, пострадавших нет, сообщила министр образования Северной Осетии Элла Алибекова. "О ситуации в школе №50 Владикавказа, где во время перемены в одном из кабинетов обвалилась часть штукатурки. Никто не пострадал. Здание школы почти за 100 лет существования никогда капитально не ремонтировалось. Уже утром в школе будут работать представители министерства строительства. Все необходимые работы будут выполнены", - написала Алибекова в своем Telegram-канале. Министр отметила, что в ходе подготовки к заявочной кампании было выявлено, что в школе деревянные перекрытия. Ранее проведение работ было запланировано на 2026 год, но в связи с произошедшим ремонт проведут уже в 2025 году.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

владикавказ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владикавказ, происшествия