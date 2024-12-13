https://ria.ru/20241213/sertifikaty-1989101335.html

РЭЦ выдал первые сертификаты "Сделано в России" на услуги

РЭЦ выдал первые сертификаты "Сделано в России" на услуги - РИА Новости, 13.12.2024

РЭЦ выдал первые сертификаты "Сделано в России" на услуги

Первые компании получили добровольный сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) на услуги, их обладателями стали Пермский... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:43

2024-12-13T16:43

2024-12-13T16:43

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первые компании получили добровольный сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) на услуги, их обладателями стали Пермский завод грузовой техники (АО "ПЗГТ") и московская компания "ТСС Групп", сообщает центр."Сертификат "Сделано в России" подтверждает качество предоставляемых компаниями услуг. В частности, ПЗГТ занимается ребилдингом и модернизацией нефтесервисных агрегатов и узлов к ним, проектированием и производством нестандартного оборудования, а также производством продажей специальной техники для предприятий лесной, металлургической, нефтехимической отраслей промышленности, а также энергетики и строительства", - говорится в сообщении."ТСС Групп" специализируется на производстве систем заканчивания для строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин. Группа компаний оказывает полный цикл услуг по разработке, производству, доставке и инженерно-технологическому сопровождению спусков скважинного оборудования для последующего проведения многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) и строительства скважин с другими типами заканчивания."Экспорт услуг – одно из перспективных направлений развития российского бизнеса. В этом году, ввиду обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", мы предоставили возможность проводить сертификацию услуг. В первую очередь, мы концентрировались на таких компетенциях отечественных услуг, как медицина, образовательные услуги, транспортные перевозки, IT и инжиниринг. Сертификат "Сделано в России" усиливает позиции компаний в переговорах с зарубежными партнерами, упрощая поиск надежных дистрибьюторов. Мы смогли подчеркнуть даже компетенции в сфере атомной энергетики, а также проектирование и разработку космических двигателей", — отмечает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Напомним, сертификат "Сделано в России" может получить любой российский производитель или поставщик услуг по пяти направлениям: качество, уникальность, надежность, органическое происхождение и экологичность.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Участники программы "Сделано в России" получают бесплатную возможность принимать участие в уникальных маркетинговых мероприятиях РЭЦ в России и за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия