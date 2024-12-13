https://ria.ru/20241213/semya-1988952704.html

В Алтайском крае в год семьи стало больше многодетных семей

В Алтайском крае в год семьи стало больше многодетных семей - РИА Новости, 13.12.2024

В Алтайском крае в год семьи стало больше многодетных семей

Многодетных семей стало больше в Алтайском крае в год семьи, теперь их почти 37 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:38

2024-12-13T07:38

2024-12-13T07:38

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БАРНАУЛ, 13 дек – РИА Новости. Многодетных семей стало больше в Алтайском крае в год семьи, теперь их почти 37 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. “В регионе сейчас проживает почти 37 тысяч многодетных семей. По сравнению с началом 2024 года их стало больше на 5 тысяч. Об этом сообщила… министр социальной защиты региона Наталья Оськина”, - говорится в сообщении. Министр отметила, что в Алтайском крае создана комплексная система поддержки семей с детьми. Для них в регионе предусмотрено более 30 видов пособий и компенсаций. Из них 17 видов выплат предоставляются органами социальной защиты. Наиболее востребованной семьями остается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее получают 84,7 тысячи семей. Большой интерес у родителей вызывает и региональный материнский капитал, который выплачивают при рождении третьего ребенка. С 1 января 2025 года он увеличится до 87,6 тысяч рублей. Всего за время действия им воспользовались почти 41 тысяча человек на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. "Год семьи был ознаменован целым рядом масштабных событий и важных решений. Согласно указу президента России, в Алтайском крае был принят закон, устанавливающий статус многодетной семьи. Мы стали одним из 38 регионов страны, в которых меры поддержки многодетным семьям предоставляются без учета нуждаемости", - отметила министр. В 2024 году были введены новые меры поддержки многодетных семей Алтайского края: 30-процентная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг, бесплатное одноразовое горячее питание в школах, колледжах и техникумах (по очной форме обучения), посещение краевых и муниципальных музеев, парков и выставок, бесплатный проезд для школьников муниципальным транспортом в течение учебного года. “Министр напомнила, что в год семьи главой региона было принято решение о поощрении супружеских пар, которые прожили вместе 50 и более лет. С 1 января 2025 года таким семьям будет предоставляться единовременное денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей”, - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20241205/shukshin-1987453161.html

https://ria.ru/20241203/semi-1987066391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алтайский край, россия