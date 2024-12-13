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Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии - РИА Новости, 13.12.2024
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21:31 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989152834.html
Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии
Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии - РИА Новости, 13.12.2024
Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии
МИД Германии намерен в ближайшее время более активно выступать за введение санкций ЕС против Грузии, сообщило в пятницу издание Spiegel. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:31
2024-12-13T21:31
в мире
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мид германии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. МИД Германии намерен в ближайшее время более активно выступать за введение санкций ЕС против Грузии, сообщило в пятницу издание Spiegel. "По информации Spiegel, министерство иностранных дел хочет активнее выступать за возможные санкции ЕС против правительства Грузии", - пишет издание. Сообщается, что в МИД ФРГ особенно активно за санкции в отношении руководства Грузии выступает госминистр по делам Европы Анна Люрман. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря обсудят ситуацию в Грузии и новые возможные санкции. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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в мире, цены на нефть, грузия, европа, ираклий кобахидзе, евросоюз, мид германии, протесты в грузии — 2024
В мире, Цены на нефть, Грузия, Европа, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, МИД Германии, Протесты в Грузии — 2024
Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии

Spiegel: МИД Германии намерен более активно выступать за санкции против Грузии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. МИД Германии намерен в ближайшее время более активно выступать за введение санкций ЕС против Грузии, сообщило в пятницу издание Spiegel.
«
"По информации Spiegel, министерство иностранных дел хочет активнее выступать за возможные санкции ЕС против правительства Грузии", - пишет издание.
Сообщается, что в МИД ФРГ особенно активно за санкции в отношении руководства Грузии выступает госминистр по делам Европы Анна Люрман.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря обсудят ситуацию в Грузии и новые возможные санкции.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Евросоюз обсудит новые возможные санкции против Грузии
Вчера, 16:47
 
В миреЦены на нефтьГрузияЕвропаИраклий КобахидзеЕвросоюзМИД ГерманииПротесты в Грузии — 2024
 
 
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