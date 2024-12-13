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Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии

Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии - РИА Новости, 13.12.2024

Германия намерена активно требовать введения санкций ЕС против Грузии

МИД Германии намерен в ближайшее время более активно выступать за введение санкций ЕС против Грузии, сообщило в пятницу издание Spiegel. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:31

2024-12-13T21:31

2024-12-13T21:31

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. МИД Германии намерен в ближайшее время более активно выступать за введение санкций ЕС против Грузии, сообщило в пятницу издание Spiegel. "По информации Spiegel, министерство иностранных дел хочет активнее выступать за возможные санкции ЕС против правительства Грузии", - пишет издание. Сообщается, что в МИД ФРГ особенно активно за санкции в отношении руководства Грузии выступает госминистр по делам Европы Анна Люрман. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что главы МИД стран ЕС на заседании 16 декабря обсудят ситуацию в Грузии и новые возможные санкции. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

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Наталья Макарова

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