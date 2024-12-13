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ЕС может принять новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2024
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17:43 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989114697.html
ЕС может принять новые санкции против Белоруссии
ЕС может принять новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2024
ЕС может принять новые санкции против Белоруссии
ЕС может принять новые санкции против Белоруссии в связи с внутриполитической ситуацией в стране, сказал журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:43
2024-12-13T17:43
в мире
белоруссия
брюссель
кайя каллас
александр лукашенко
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ЕС может принять новые санкции против Белоруссии в связи с внутриполитической ситуацией в стране, сказал журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он добавил, что ситуация в Белоруссии будет обсуждаться на заседании глав МИД стран Евросоюза 16 декабря. С инициативой такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас. "Речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации", - сказал европейский представитель. Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989099199.html
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в мире, белоруссия, брюссель, кайя каллас, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Брюссель, Кайя Каллас, Александр Лукашенко, Евросоюз
ЕС может принять новые санкции против Белоруссии

ЕС может принять новые санкции против Белоруссии из-за ситуации в стране

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ЕС может принять новые санкции против Белоруссии в связи с внутриполитической ситуацией в стране, сказал журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Он добавил, что ситуация в Белоруссии будет обсуждаться на заседании глав МИД стран Евросоюза 16 декабря. С инициативой такой дискуссии выступила лично глава евродипломатии Кая Каллас.
"Речь идет о принятии новых санкций в нынешней ситуации", - сказал европейский представитель. Он также подверг критике предстоящие президентские выборы в Белоруссии, в которых должен принять участие действующий президент Александр Лукашенко.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии
Вчера, 16:26
 
В миреБелоруссияБрюссельКайя КалласАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
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