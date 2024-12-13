https://ria.ru/20241213/ranenie-1988937615.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.12.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:48

2024-12-13T01:48

2024-12-13T01:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель. Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего - множественные осколочные ранения головы и рук. Для дальнейшего лечения бригадой скорой он транспортируется в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Кроме того, Гладков сообщил, что в районе посёлка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона повреждено здание коммерческого объекта. Так же над посёлком Разумное системой ПВО сбит беспилотник. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток.

https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков