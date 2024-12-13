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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:48 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ranenie-1988937615.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.12.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:48
2024-12-13T01:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель. Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего - множественные осколочные ранения головы и рук. Для дальнейшего лечения бригадой скорой он транспортируется в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Кроме того, Гладков сообщил, что в районе посёлка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона повреждено здание коммерческого объекта. Так же над посёлком Разумное системой ПВО сбит беспилотник. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток.
https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Гладков сообщил о ранении мирного жителя Белгородской области при атаке БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель. Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего - множественные осколочные ранения головы и рук. Для дальнейшего лечения бригадой скорой он транспортируется в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Кроме того, Гладков сообщил, что в районе посёлка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона повреждено здание коммерческого объекта. Так же над посёлком Разумное системой ПВО сбит беспилотник. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
Вчера, 22:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
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