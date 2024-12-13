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Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 13.12.2024
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15:16 13.12.2024 (обновлено: 15:26 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/putin-1989079858.html
Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина
Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 13.12.2024
Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина
Россияне отправили уже 720 тысяч обращений в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает Первый канал. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:16
2024-12-13T15:26
прямая линия с владимиром путиным
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне отправили уже 720 тысяч обращений в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает Первый канал."Семьсот двадцать тысяч обращений уже поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - сообщили в эфире канала.В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
https://ria.ru/20241212/putin-1988922595.html
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прямая линия с владимиром путиным, общество, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным, Общество, Россия, Владимир Путин
Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина

К прямой линии Путина поступило уже 720 тысяч обращений от россиян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне отправили уже 720 тысяч обращений в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает Первый канал.
"Семьсот двадцать тысяч обращений уже поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - сообщили в эфире канала.
В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе
12 декабря, 21:50
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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