https://ria.ru/20241213/putin-1989079858.html

Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина

Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 13.12.2024

Уже 720 тысяч обращений поступило от россиян к прямой линии Путина

Россияне отправили уже 720 тысяч обращений в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает Первый канал. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:16

2024-12-13T15:16

2024-12-13T15:26

прямая линия с владимиром путиным

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне отправили уже 720 тысяч обращений в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает Первый канал."Семьсот двадцать тысяч обращений уже поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - сообщили в эфире канала.В этом году прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241212/putin-1988922595.html

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прямая линия с владимиром путиным, общество, россия, владимир путин