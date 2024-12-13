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Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет - РИА Новости, 13.12.2024
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14:55 13.12.2024 (обновлено: 14:59 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/putin-1989072665.html
Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет
Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет - РИА Новости, 13.12.2024
Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет
Самому младшему из россиян, обратившихся к настоящему моменту с вопросом на Прямую линию президента РФ Владимира Путина, 8 лет, а самому старшему - 96 лет,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:55
2024-12-13T14:59
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самому младшему из россиян, обратившихся к настоящему моменту с вопросом на Прямую линию президента РФ Владимира Путина, 8 лет, а самому старшему - 96 лет, сообщил телеканал "Россия 1". В этом году Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. "К этой минуте самому младшему из тех, кто решил задать вопрос президенту, всего 8 лет, а самому старшему - 96 лет", - сообщили в эфире телеканала. Там отметили, что в колл-центр Прямой линии поступает 50 тысяч звонков в сутки, то есть почти 35 звонков в минуту. По последним данным, свои вопросы и обращения по телефону оставили уже 650 тысяч человек. Чаще всего россиян интересуют вопросы в сфере ЖКХ, медицины и строительства.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет

Россия 1: самому младшему из решивших задать вопрос Путину 8 лет, старшему - 96

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самому младшему из россиян, обратившихся к настоящему моменту с вопросом на Прямую линию президента РФ Владимира Путина, 8 лет, а самому старшему - 96 лет, сообщил телеканал "Россия 1".
В этом году Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
«
"К этой минуте самому младшему из тех, кто решил задать вопрос президенту, всего 8 лет, а самому старшему - 96 лет", - сообщили в эфире телеканала.
Там отметили, что в колл-центр Прямой линии поступает 50 тысяч звонков в сутки, то есть почти 35 звонков в минуту. По последним данным, свои вопросы и обращения по телефону оставили уже 650 тысяч человек. Чаще всего россиян интересуют вопросы в сфере ЖКХ, медицины и строительства.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным
10 декабря, 12:21
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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