https://ria.ru/20241213/putin-1989072665.html

Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет

Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет - РИА Новости, 13.12.2024

Самому младшему из позвонивших на Прямую линию Путина восемь лет

Самому младшему из россиян, обратившихся к настоящему моменту с вопросом на Прямую линию президента РФ Владимира Путина, 8 лет, а самому старшему - 96 лет,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:55

2024-12-13T14:55

2024-12-13T14:59

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самому младшему из россиян, обратившихся к настоящему моменту с вопросом на Прямую линию президента РФ Владимира Путина, 8 лет, а самому старшему - 96 лет, сообщил телеканал "Россия 1". В этом году Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. "К этой минуте самому младшему из тех, кто решил задать вопрос президенту, всего 8 лет, а самому старшему - 96 лет", - сообщили в эфире телеканала. Там отметили, что в колл-центр Прямой линии поступает 50 тысяч звонков в сутки, то есть почти 35 звонков в минуту. По последним данным, свои вопросы и обращения по телефону оставили уже 650 тысяч человек. Чаще всего россиян интересуют вопросы в сфере ЖКХ, медицины и строительства.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным