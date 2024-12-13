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ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами - РИА Новости, 13.12.2024
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами
Украинские войска попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:41
2024-12-13T21:41
2024-12-13T23:19
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В семь вечера вооруженные формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района", — говорится в сообщении.Глава региона отметил, что благодаря успешной работе средств ПВО жертв и существенных разрушений удалось избежать.В результате обстрела повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе, который расположен в северной части Донецка.По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20241213/vsu-1989151299.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Россия
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами
Пушилин: ВС России отразили попытку атаки дальнобойными ракетами по Донецку