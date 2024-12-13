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ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 13.12.2024 (обновлено: 23:19 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/pushilin-1989153819.html
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами - РИА Новости, 13.12.2024
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами
Украинские войска попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:41
2024-12-13T23:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В семь вечера вооруженные формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района", — говорится в сообщении.Глава региона отметил, что благодаря успешной работе средств ПВО жертв и существенных разрушений удалось избежать.В результате обстрела повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе, который расположен в северной части Донецка.По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20241213/vsu-1989151299.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Россия
ПВО отразила удар по Донецку дальнобойными ракетами

Пушилин: ВС России отразили попытку атаки дальнобойными ракетами по Донецку

CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firingУкраинская РСЗО RM-70 "Вампир"
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
CC BY 4.0 / АрміяInform / Ukrainian RM-70 Vampire firing
Украинская РСЗО RM-70 "Вампир". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В семь вечера вооруженные формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района", — говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что благодаря успешной работе средств ПВО жертв и существенных разрушений удалось избежать.
В результате обстрела повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе, который расположен в северной части Донецка.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинРоссия
 
 
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