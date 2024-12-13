https://ria.ru/20241213/pozhar-1989104124.html

В белорусском Витебске загорелся торговый центр

В белорусском Витебске загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.12.2024

В белорусском Витебске загорелся торговый центр

В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:57

2024-12-13T16:57

2024-12-13T16:57

в мире

витебск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в Telegram-канале. "Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице Генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают более 12 единиц техники и 50 спасателей. "Продолжается работа по ликвидации пожара и спасению людей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241213/barnaul-1989000345.html

витебск

белоруссия

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Варвара Скокшина

в мире, витебск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия