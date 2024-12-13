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В белорусском Витебске загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.12.2024
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16:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/pozhar-1989104124.html
В белорусском Витебске загорелся торговый центр
В белорусском Витебске загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.12.2024
В белорусском Витебске загорелся торговый центр
В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:57
2024-12-13T16:57
в мире
витебск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в Telegram-канале. "Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице Генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают более 12 единиц техники и 50 спасателей. "Продолжается работа по ликвидации пожара и спасению людей", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241213/barnaul-1989000345.html
витебск
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в мире, витебск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия
В мире, Витебск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белоруссия
В белорусском Витебске загорелся торговый центр

В белорусском Витебске загорелся торговый центр, идет эвакуация людей

© Flickr / Artem SvetlovПожарная машина, Белоруссия
Пожарная машина, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Flickr / Artem Svetlov
Пожарная машина, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в Telegram-канале.
«
"Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице Генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают более 12 единиц техники и 50 спасателей.
"Продолжается работа по ликвидации пожара и спасению людей", - подчеркивается в сообщении.
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В миреВитебскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белоруссия
 
 
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