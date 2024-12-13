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В белорусском Витебске загорелся торговый центр
В белорусском Витебске загорелся торговый центр - РИА Новости, 13.12.2024
В белорусском Витебске загорелся торговый центр
В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:57
2024-12-13T16:57
2024-12-13T16:57
в мире
витебск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. В белорусском Витебске в пятницу произошло возгорание в ТЦ "Беларусь", на месте работают спасатели, идет эвакуация людей, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии в Telegram-канале. "Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице Генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают более 12 единиц техники и 50 спасателей. "Продолжается работа по ликвидации пожара и спасению людей", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, витебск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия
В мире, Витебск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белоруссия
В белорусском Витебске загорелся торговый центр
В белорусском Витебске загорелся торговый центр, идет эвакуация людей