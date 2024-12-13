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Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2024
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Надежные люди
 
07:25 13.12.2024
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Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО
Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2024
Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО
Студенты московских колледжей в помощь участникам специальной военной операции делают окопные свечи и наконечники для дронов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:25
2024-12-13T07:25
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общество
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Студенты московских колледжей в помощь участникам специальной военной операции делают окопные свечи и наконечники для дронов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные колледжи регулярно проводят акции в поддержку российских военнослужащих и отправляют в зону СВО собранные гуманитарные грузы. Кроме того, вместе с педагогами студенты изготавливают наконечники для дронов на 3D-принтерах, делают окопные свечи, шьют адаптивную одежду", - говорится в сообщении. В Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова изготавливают наконечники для боевых дронов. Макет и модель изделия прислали одному из мастеров проектировщики-военные. На 3D-принтере студенты под присмотром педагогов печатают три детали — хвостовик, накольник и предохранитель, а затем собирают их в наконечник.
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общество, москва
Надежные люди, Общество, Москва
Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО

Студенты московских колледжей в помощь участникам СВО делают окопные свечи

© Фото : Глеб ПодгорскийОкопная свеча
Окопная свеча - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Глеб Подгорский
Окопная свеча. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Студенты московских колледжей в помощь участникам специальной военной операции делают окопные свечи и наконечники для дронов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столичные колледжи регулярно проводят акции в поддержку российских военнослужащих и отправляют в зону СВО собранные гуманитарные грузы. Кроме того, вместе с педагогами студенты изготавливают наконечники для дронов на 3D-принтерах, делают окопные свечи, шьют адаптивную одежду", - говорится в сообщении.
В Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова изготавливают наконечники для боевых дронов. Макет и модель изделия прислали одному из мастеров проектировщики-военные. На 3D-принтере студенты под присмотром педагогов печатают три детали — хвостовик, накольник и предохранитель, а затем собирают их в наконечник.
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