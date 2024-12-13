https://ria.ru/20241213/pomosch-1988952030.html

Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО

Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 13.12.2024

Студенты московских колледжей делают окопные свечи для участников СВО

Студенты московских колледжей в помощь участникам специальной военной операции делают окопные свечи и наконечники для дронов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:25

2024-12-13T07:25

2024-12-13T07:25

надежные люди

общество

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Студенты московских колледжей в помощь участникам специальной военной операции делают окопные свечи и наконечники для дронов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столичные колледжи регулярно проводят акции в поддержку российских военнослужащих и отправляют в зону СВО собранные гуманитарные грузы. Кроме того, вместе с педагогами студенты изготавливают наконечники для дронов на 3D-принтерах, делают окопные свечи, шьют адаптивную одежду", - говорится в сообщении. В Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова изготавливают наконечники для боевых дронов. Макет и модель изделия прислали одному из мастеров проектировщики-военные. На 3D-принтере студенты под присмотром педагогов печатают три детали — хвостовик, накольник и предохранитель, а затем собирают их в наконечник.

https://ria.ru/20241211/magadan-1988573072.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва