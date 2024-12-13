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Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989104010.html
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2024
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Свыше 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:57
2024-12-13T16:57
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Свыше 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В Подмосковье при рождении ребенка родители могут зарегистрировать новорожденного и получить для него первые документы сразу в роддоме или перинатальном центре. Также можно сразу оформить выплату в 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". "В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — "декабрята", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что с начала года выплатили уже свыше семи миллиардов рублей на различные льготы для семей при рождении детей. Также на днях в регионе ввели новую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Ее смогут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (одинокие или состоящие в браке). Выплата будет назначаться проактивно на детей, рожденных с 2025 года.
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общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, россия
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Россия
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье

Минсоц МО: более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в этом году

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Свыше 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В Подмосковье при рождении ребенка родители могут зарегистрировать новорожденного и получить для него первые документы сразу в роддоме или перинатальном центре. Также можно сразу оформить выплату в 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье".
"В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — "декабрята", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что с начала года выплатили уже свыше семи миллиардов рублей на различные льготы для семей при рождении детей. Также на днях в регионе ввели новую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Ее смогут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (одинокие или состоящие в браке). Выплата будет назначаться проактивно на детей, рожденных с 2025 года.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваРоссия
 
 
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