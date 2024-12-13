https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989102431.html

Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья

Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024

Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья

В поликлинике Наро-Фоминской больницы (поселок Селятино) начал работать новый флюорограф, а в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском заработал... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:50

2024-12-13T16:50

2024-12-13T16:50

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В поликлинике Наро-Фоминской больницы (поселок Селятино) начал работать новый флюорограф, а в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском заработал новый мамограф, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Жители Селятино Наро-Фоминского городского округа просили установить в поликлинике новый флюорограф взамен устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 миллионов рублей - отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Также заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском. На его закупку было направлено свыше 21 миллиона рублей", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В день на новом флюорографе в Селятине планируется проводить до 50 исследований, а на маммографе в Лосино-Петровском – до 20. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по номеру телефона 122.

https://ria.ru/20241213/ekport-1989099901.html

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московская область (подмосковье), лосино-петровский, андрей воробьев, здоровье - общество