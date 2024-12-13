Рейтинг@Mail.ru
Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:50 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989102431.html
Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья
Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024
Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья
В поликлинике Наро-Фоминской больницы (поселок Селятино) начал работать новый флюорограф, а в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском заработал... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:50
2024-12-13T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лосино-петровский
андрей воробьев
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В поликлинике Наро-Фоминской больницы (поселок Селятино) начал работать новый флюорограф, а в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском заработал новый мамограф, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Жители Селятино Наро-Фоминского городского округа просили установить в поликлинике новый флюорограф взамен устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 миллионов рублей - отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Также заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском. На его закупку было направлено свыше 21 миллиона рублей", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В день на новом флюорографе в Селятине планируется проводить до 50 исследований, а на маммографе в Лосино-Петровском – до 20. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по номеру телефона 122.
https://ria.ru/20241213/ekport-1989099901.html
https://ria.ru/20241213/les-1989078811.html
московская область (подмосковье)
лосино-петровский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), лосино-петровский, андрей воробьев, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лосино-Петровский, Андрей Воробьев, Здоровье - Общество
Еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах Подмосковья

Минздрав МО: еще две единицы тяжелой медтехники начали работать в больницах

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В поликлинике Наро-Фоминской больницы (поселок Селятино) начал работать новый флюорограф, а в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском заработал новый мамограф, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Это оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Фасад универмага Детский мир - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Подмосковье занимает второе место в РФ по объемам экспорта детских товаров
Вчера, 16:33
"Жители Селятино Наро-Фоминского городского округа просили установить в поликлинике новый флюорограф взамен устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 миллионов рублей - отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Также заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Щелковской больницы в Лосино-Петровском. На его закупку было направлено свыше 21 миллиона рублей", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В день на новом флюорографе в Селятине планируется проводить до 50 исследований, а на маммографе в Лосино-Петровском – до 20.
Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по номеру телефона 122.
Сотрудник питомника во время вырубки елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках
Вчера, 15:11
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Лосино-ПетровскийАндрей ВоробьевЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала