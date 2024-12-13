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Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
12:22 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989024478.html
Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года
Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года - РИА Новости, 13.12.2024
Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года
Более 500 новых лифтов установили в многоквартирных домах Подмосковья в рамках программы капитального ремонта с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:22
2024-12-13T12:22
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 500 новых лифтов установили в многоквартирных домах Подмосковья в рамках программы капитального ремонта с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта Подмосковья, а за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следили эксперты строительного контроля ГБУ МО "Управление технического надзора капитального ремонта". Новые лифты отвечают современным техническим стандартам: бесшумное и плавное движение; высокая точность при совмещении отметок пола кабины и площадок этажей; антивандальные свойства кабин; светодиодное освещение, которое отличается долговечностью и экономичностью. В ведомстве отметили, что все комплектующие, необходимые для замены лифтов, производятся на территории российского региона, что исключает риски перебоев в поставках. "С начала реализации программы капитального ремонта в Московской области с 2014 года заменено 13,6 тысячи лифтов. Все подъемники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет, обновлены. Мы продолжаем работу: в 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов", – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. Жители могут проверить включение своего дома в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.
https://ria.ru/20241213/podmoskove-1988999726.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года

Свыше 500 новых лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года

© METEOR LiftЛифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© METEOR Lift
Лифт. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 500 новых лифтов установили в многоквартирных домах Подмосковья в рамках программы капитального ремонта с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта Подмосковья, а за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следили эксперты строительного контроля ГБУ МО "Управление технического надзора капитального ремонта".
Новые лифты отвечают современным техническим стандартам: бесшумное и плавное движение; высокая точность при совмещении отметок пола кабины и площадок этажей; антивандальные свойства кабин; светодиодное освещение, которое отличается долговечностью и экономичностью.
В ведомстве отметили, что все комплектующие, необходимые для замены лифтов, производятся на территории российского региона, что исключает риски перебоев в поставках.
"С начала реализации программы капитального ремонта в Московской области с 2014 года заменено 13,6 тысячи лифтов. Все подъемники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет, обновлены. Мы продолжаем работу: в 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов", – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба.
Жители могут проверить включение своего дома в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.
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