https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989024478.html

Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года

Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года - РИА Новости, 13.12.2024

Свыше 500 лифтов установили в высотках Подмосковья с начала года

Более 500 новых лифтов установили в многоквартирных домах Подмосковья в рамках программы капитального ремонта с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:22

2024-12-13T12:22

2024-12-13T12:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 500 новых лифтов установили в многоквартирных домах Подмосковья в рамках программы капитального ремонта с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта Подмосковья, а за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следили эксперты строительного контроля ГБУ МО "Управление технического надзора капитального ремонта". Новые лифты отвечают современным техническим стандартам: бесшумное и плавное движение; высокая точность при совмещении отметок пола кабины и площадок этажей; антивандальные свойства кабин; светодиодное освещение, которое отличается долговечностью и экономичностью. В ведомстве отметили, что все комплектующие, необходимые для замены лифтов, производятся на территории российского региона, что исключает риски перебоев в поставках. "С начала реализации программы капитального ремонта в Московской области с 2014 года заменено 13,6 тысячи лифтов. Все подъемники, отработавшие свой нормативный срок в 25 лет, обновлены. Мы продолжаем работу: в 2025 году в рамках программы запланирована замена еще 354 лифтов", – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. Жители могут проверить включение своего дома в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

https://ria.ru/20241213/podmoskove-1988999726.html

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московская область (подмосковье)