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Дети участников СВО получат подарки и поучаствуют в елках главы КЧР - РИА Новости, 13.12.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:40 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/podarki-1989085685.html
Дети участников СВО получат подарки и поучаствуют в елках главы КЧР
Дети участников СВО получат подарки и поучаствуют в елках главы КЧР - РИА Новости, 13.12.2024
Дети участников СВО получат подарки и поучаствуют в елках главы КЧР
В преддверии Нового 2025 года в Карачаево-Черкесии для детей участников СВО от 0 до 17 лет подготовлены сладкие новогодние подарки, а также организованы... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:40
2024-12-13T15:40
карачаево-черкесская республика
луганская народная республика
рашид темрезов
черкесск
снегурочка
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В преддверии Нового 2025 года в Карачаево-Черкесии для детей участников СВО от 0 до 17 лет подготовлены сладкие новогодние подарки, а также организованы традиционные елки главы КЧР Рашида Темрезова, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В текущем году сладкие новогодние подарки получат порядка более 17 тысяч детей республики и подшефного Старобельского округа Луганской Народной Республики. Подарки подготовлены для детей участников СВО от 0 до 17 лет, учеников 0-1 классов школ со всех городов и районов Карачаево-Черкесии, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников социальных учреждений, а также школьников добившихся успехов в учебе – победителей различных конкурсов, олимпиад, соревнований, говорится в сообщении. Кроме того, в преддверии Нового 2025 года, будут организованы традиционные елки главы Карачаево-Черкесской Республики для детей участников СВО, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей с ОВЗ и детей добившихся значительных успехов в учебе, спорте и искусстве. Праздничные мероприятия пройдут с 24 по 26 и 29 декабря в Доме культуры города Черкесска. Так, 29 декабря на елку Главы Карачаево-Черкесии соберутся дети участников специальной военной операции. С 24 по 25 декабря традиционные новогодние елки главы Карачаево-Черкесии пройдут для 830 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и для 450 детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников социальных учреждений, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что 26 декабря состоится елка главы КЧР для детей добившихся значительных успехов в учебе, спорте и искусстве в количестве 600 человек. Дети погрузятся в атмосферу волшебства, встретятся со сказочными героями с участием Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, ребята посмотрят спектакль "Снежна королева".
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луганская народная республика, рашид темрезов, черкесск, снегурочка, общество
Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Рашид Темрезов, Черкесск, Снегурочка, Общество
Дети участников СВО получат подарки и поучаствуют в елках главы КЧР

В КЧР для детей бойцов СВО подготовят подарки и организуют елки главы Республики

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новогодние подарки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В преддверии Нового 2025 года в Карачаево-Черкесии для детей участников СВО от 0 до 17 лет подготовлены сладкие новогодние подарки, а также организованы традиционные елки главы КЧР Рашида Темрезова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В текущем году сладкие новогодние подарки получат порядка более 17 тысяч детей республики и подшефного Старобельского округа Луганской Народной Республики.
Подарки подготовлены для детей участников СВО от 0 до 17 лет, учеников 0-1 классов школ со всех городов и районов Карачаево-Черкесии, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников социальных учреждений, а также школьников добившихся успехов в учебе – победителей различных конкурсов, олимпиад, соревнований, говорится в сообщении.
Кроме того, в преддверии Нового 2025 года, будут организованы традиционные елки главы Карачаево-Черкесской Республики для детей участников СВО, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей с ОВЗ и детей добившихся значительных успехов в учебе, спорте и искусстве. Праздничные мероприятия пройдут с 24 по 26 и 29 декабря в Доме культуры города Черкесска.
Так, 29 декабря на елку Главы Карачаево-Черкесии соберутся дети участников специальной военной операции. С 24 по 25 декабря традиционные новогодние елки главы Карачаево-Черкесии пройдут для 830 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и для 450 детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников социальных учреждений, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что 26 декабря состоится елка главы КЧР для детей добившихся значительных успехов в учебе, спорте и искусстве в количестве 600 человек.
Дети погрузятся в атмосферу волшебства, встретятся со сказочными героями с участием Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, ребята посмотрят спектакль "Снежна королева".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРашид ТемрезовЧеркесскСнегурочкаОбщество
 
 
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