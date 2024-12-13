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"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США - РИА Новости, 13.12.2024
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08:00 13.12.2024 (обновлено: 08:02 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html
"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США
"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США - РИА Новости, 13.12.2024
"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США
Американское агентство по противоракетной обороне заявило, что комплекс Aegis впервые выполнил успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:00
2024-12-13T08:02
безопасность
гуам
сша
китай
министерство обороны сша
народно-освободительная армия китая
gps
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американское агентство по противоракетной обороне заявило, что комплекс Aegis впервые выполнил успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности неназванного типа у побережья острова Гуам. Утверждается, что учения доказали эффективность системы ПРО и ее способность бороться даже с самыми сложными целями. Способен ли Aegis противостоять "Орешнику" — в материале РИА Новости.Прикрыть ГуамГуам для США — стратегически важный объект и главный опорный пункт для проецирования военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Небольшой остров площадью немногим больше 500 квадратных километров — место постоянной дислокации двух важнейших американских баз на Тихом океане — военно-воздушной "Андерсен" и военно-морской "Апра-Харбор". К последней, в частности, приписаны пять подводных лодок класса "Вирджиния", каждая из которых способна нести от 12 до 24 крылатых ракет "Томагавк" в зависимости от модификации. Кроме того, там находятся несколько эсминцев класса "Арли Берк".В случае вооруженного конфликта КНР и США из-за Тайваня Гуам станет основным перевалочным пунктом американского флота и центром снабжения для задействованной в боевых действиях межвидовой группировки. А новейшие ракеты средней дальности НОАК до острова вполне достают. И Вашингтону это очень не нравится.По словам представителей Пентагона, испытанная система сильно отличается от наземных комплексов Aegis Ashore, развернутых в Польше и Румынии. Главный козырь новинки — радар AN/TPY-6. Несколько подстанций обеспечивают радиолокационное покрытие над Гуамом на 360 градусов. Установленные в разных точках острова РЛС обнаруживают баллистические цели на большом удалении и выдают целеуказание ракетам-перехватчикам — Standard Missile (SM-2 и SM-3).Цена промахаИх основные носители — эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". Впрочем, в рамках проекта Aegis Ashore системы могут действовать и с суши. Дальность, в зависимости от модификации, от 160 до 2500 километров. Способны поражать баллистические цели на высотах от 15 до 1500 километров. SM-3 более дальнобойная. По официальной информации, учебную цель над Гуамом сбила именно эта ракета в модификации Block IIA.Откуда ее запустили — с земли или с моря — неясно. Но принцип работы известен — благо SM-3 американцы уже неоднократно испытывали. Как правило, трехступенчатая ракета базируется на кораблях с системой Aegis, в стандартной пусковой ячейке Mk-41. Поиск и сопровождение в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве осуществляет РЛС AN/SPY-1.Обнаружив цель, радар непрерывно отслеживает ее, передавая данные боевой информационной системе корабля, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск противоракеты. Старт — с помощью твердотопливного ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблем-носителем и получает от него поправки по курсу. Текущее положение SM-3 устанавливается с высокой точностью посредством GPS.Отработанный ускоритель сбрасывается, и включается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Он поднимает ракету через плотные слои атмосферы, выводя на границу экзосферы. Затем наступает черед третьей ступени. Твердотопливный ATK Mk.136 позволяет вести противоракету в нужное место.На конечном этапе полета третья ступень отделяется, и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик (Lightweight-Exp-Atmospheric Projectile) с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения отыскивает цель. Система маневрирования выводит боевой блок на встречный курс. Перехват кинетический. При столкновении энергия удара достигает 130 мегаджоулей — это более чем достаточно.Впрочем, многие российские и китайские баллистические ракеты оснащены комплектами ложных целей, способных обмануть перехватчик. Эти макеты отделяются от носителя, имитируя его тепловую сигнатуру и профиль полета. И неизвестно, как американские перехватчики смогут отличить настоящую цель от "обманки" — в бою против ракет с такими возможностями они еще не участвовали. Цена промаха велика: стоимость одной SМ-3 достигает 12 миллионов долларов.Три элементаСистема Aegis в глобальном плане — один из трех компонентов американской национальной системы противоракетной обороны. По плану Пентагона в случае обострения международной обстановки часть кораблей, оборудованных этим комплексом, вернется к берегам США, чтобы прикрыть собственную территорию от атаки. Единственная неизвестная в этом уравнении — насколько эффективны SM-3 против межконтинентальных баллистических ракет. За них у американцев отвечают перехватчики покрупнее.На сегодня основной компонент ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. В Пентагоне запустили проект NGI (Next-Generation Interceptor) по созданию перехватчика следующего поколения. Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".Еще один слой ПРО — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно таких комплексов понадобится для надежного прикрытия США и где они должны стоять — неизвестно.Ясно одно: в Вашингтоне делают ставку на национальную систему противоракетной обороны. Ее элементы размещают в разных частях земного шара со вполне очевидной целью — снизить эффект ответно-встречного или ответного удара России или Китая в случае ядерной войны. Противостоять этому можно лишь одним способом — создавать такие ракеты, перед которыми американская ПРО окажется бессильной.
https://ria.ru/20241212/pentagon-1988719545.html
https://ria.ru/20241212/nato-1988826438.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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безопасность, гуам, сша, китай, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, gps
Безопасность, Гуам, США, Китай, Министерство обороны США, Народно-освободительная армия Китая, GPS
"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США

Пентагон успешно перехватил учебную ракету средней дальности перехватчиком SM-3

© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американское агентство по противоракетной обороне заявило, что комплекс Aegis впервые выполнил успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности неназванного типа у побережья острова Гуам. Утверждается, что учения доказали эффективность системы ПРО и ее способность бороться даже с самыми сложными целями. Способен ли Aegis противостоять "Орешнику" — в материале РИА Новости.

Прикрыть Гуам

Гуам для США — стратегически важный объект и главный опорный пункт для проецирования военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Небольшой остров площадью немногим больше 500 квадратных километров — место постоянной дислокации двух важнейших американских баз на Тихом океане — военно-воздушной "Андерсен" и военно-морской "Апра-Харбор". К последней, в частности, приписаны пять подводных лодок класса "Вирджиния", каждая из которых способна нести от 12 до 24 крылатых ракет "Томагавк" в зависимости от модификации. Кроме того, там находятся несколько эсминцев класса "Арли Берк".
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Ronald Reagan is moored in Apra Harbor, U.S. Naval Base GuamГавань Апра на острове Гуам в Тихом океане
Гавань Апра на острове Гуам в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Ronald Reagan is moored in Apra Harbor, U.S. Naval Base Guam
Гавань Апра на острове Гуам в Тихом океане
В случае вооруженного конфликта КНР и США из-за Тайваня Гуам станет основным перевалочным пунктом американского флота и центром снабжения для задействованной в боевых действиях межвидовой группировки. А новейшие ракеты средней дальности НОАК до острова вполне достают. И Вашингтону это очень не нравится.
По словам представителей Пентагона, испытанная система сильно отличается от наземных комплексов Aegis Ashore, развернутых в Польше и Румынии. Главный козырь новинки — радар AN/TPY-6. Несколько подстанций обеспечивают радиолокационное покрытие над Гуамом на 360 градусов. Установленные в разных точках острова РЛС обнаруживают баллистические цели на большом удалении и выдают целеуказание ракетам-перехватчикам — Standard Missile (SM-2 и SM-3).

Цена промаха

Их основные носители — эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". Впрочем, в рамках проекта Aegis Ashore системы могут действовать и с суши. Дальность, в зависимости от модификации, от 160 до 2500 километров. Способны поражать баллистические цели на высотах от 15 до 1500 километров. SM-3 более дальнобойная. По официальной информации, учебную цель над Гуамом сбила именно эта ракета в модификации Block IIA.
© Фото : U.S. NavyЗапуск американской ракеты SM-3 с японского линкора "Кирисима". 2010 год
Запуск американской ракеты SM-3 с японского линкора Кирисима. 2010 год - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : U.S. Navy
Запуск американской ракеты SM-3 с японского линкора "Кирисима". 2010 год
Откуда ее запустили — с земли или с моря — неясно. Но принцип работы известен — благо SM-3 американцы уже неоднократно испытывали. Как правило, трехступенчатая ракета базируется на кораблях с системой Aegis, в стандартной пусковой ячейке Mk-41. Поиск и сопровождение в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве осуществляет РЛС AN/SPY-1.
Обнаружив цель, радар непрерывно отслеживает ее, передавая данные боевой информационной системе корабля, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск противоракеты. Старт — с помощью твердотопливного ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблем-носителем и получает от него поправки по курсу. Текущее положение SM-3 устанавливается с высокой точностью посредством GPS.
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Отработанный ускоритель сбрасывается, и включается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Он поднимает ракету через плотные слои атмосферы, выводя на границу экзосферы. Затем наступает черед третьей ступени. Твердотопливный ATK Mk.136 позволяет вести противоракету в нужное место.
На конечном этапе полета третья ступень отделяется, и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик (Lightweight-Exp-Atmospheric Projectile) с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения отыскивает цель. Система маневрирования выводит боевой блок на встречный курс. Перехват кинетический. При столкновении энергия удара достигает 130 мегаджоулей — это более чем достаточно.
© Фото : U.S. Navy / Jessica KosanovichУправляемая ракета Standard Missile 3 во время испытаний агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане
Управляемая ракета Standard Missile-3 во время испытаний агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : U.S. Navy / Jessica Kosanovich
Управляемая ракета Standard Missile 3 во время испытаний агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане
Впрочем, многие российские и китайские баллистические ракеты оснащены комплектами ложных целей, способных обмануть перехватчик. Эти макеты отделяются от носителя, имитируя его тепловую сигнатуру и профиль полета. И неизвестно, как американские перехватчики смогут отличить настоящую цель от "обманки" — в бою против ракет с такими возможностями они еще не участвовали. Цена промаха велика: стоимость одной SМ-3 достигает 12 миллионов долларов.

Три элемента

Система Aegis в глобальном плане — один из трех компонентов американской национальной системы противоракетной обороны. По плану Пентагона в случае обострения международной обстановки часть кораблей, оборудованных этим комплексом, вернется к берегам США, чтобы прикрыть собственную территорию от атаки. Единственная неизвестная в этом уравнении — насколько эффективны SM-3 против межконтинентальных баллистических ракет. За них у американцев отвечают перехватчики покрупнее.
© Mark WrightИспытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане
Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Mark Wright
Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане
На сегодня основной компонент ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.
Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. В Пентагоне запустили проект NGI (Next-Generation Interceptor) по созданию перехватчика следующего поколения. Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".
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Еще один слой ПРО — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно таких комплексов понадобится для надежного прикрытия США и где они должны стоять — неизвестно.
Ясно одно: в Вашингтоне делают ставку на национальную систему противоракетной обороны. Ее элементы размещают в разных частях земного шара со вполне очевидной целью — снизить эффект ответно-встречного или ответного удара России или Китая в случае ядерной войны. Противостоять этому можно лишь одним способом — создавать такие ракеты, перед которыми американская ПРО окажется бессильной.
 
БезопасностьГуамСШАКитайМинистерство обороны СШАНародно-освободительная армия КитаяGPS
 
 
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