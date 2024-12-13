https://ria.ru/20241213/pelosi-1989141334.html

Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге

Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге - РИА Новости, 13.12.2024

Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге

Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита с делегацией конгресса в Люксембург получила травму, проходит... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:45

2024-12-13T19:45

2024-12-13T19:51

в мире

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нэнси пелоси

люксембург

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита с делегацией конгресса в Люксембург получила травму, проходит обследование в местной больнице."Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, ... Пелоси получила травму... и была направлена в больницу на обследование", - говорится в заявлении на сайте Пелоси.Отмечается, что из-за травмы она не сможет присутствовать на оставшихся в плане мероприятиях делегации."Она с нетерпением ждет скорого возвращения домой в США", - указано в релизе.

https://ria.ru/20240823/pelosi-1967919513.html

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в мире, сша, нэнси пелоси, люксембург