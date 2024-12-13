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Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге - РИА Новости, 13.12.2024
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19:45 13.12.2024 (обновлено: 19:51 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/pelosi-1989141334.html
Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге
Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге - РИА Новости, 13.12.2024
Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге
Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита с делегацией конгресса в Люксембург получила травму, проходит... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:45
2024-12-13T19:51
в мире
сша
нэнси пелоси
люксембург
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита с делегацией конгресса в Люксембург получила травму, проходит обследование в местной больнице."Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, ... Пелоси получила травму... и была направлена в больницу на обследование", - говорится в заявлении на сайте Пелоси.Отмечается, что из-за травмы она не сможет присутствовать на оставшихся в плане мероприятиях делегации."Она с нетерпением ждет скорого возвращения домой в США", - указано в релизе.
https://ria.ru/20240823/pelosi-1967919513.html
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в мире, сша, нэнси пелоси, люксембург
В мире, США, Нэнси Пелоси, Люксембург
Экс-спикер Палаты представителей США получила травму в Люксембурге

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси получила травму в Люксембурге

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита с делегацией конгресса в Люксембург получила травму, проходит обследование в местной больнице.
"Во время поездки с двухпартийной делегацией конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-летие наступления в Арденнах, ... Пелоси получила травму... и была направлена в больницу на обследование", - говорится в заявлении на сайте Пелоси.
Отмечается, что из-за травмы она не сможет присутствовать на оставшихся в плане мероприятиях делегации.
"Она с нетерпением ждет скорого возвращения домой в США", - указано в релизе.
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В миреСШАНэнси ПелосиЛюксембург
 
 
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