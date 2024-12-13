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ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 13.12.2024 (обновлено: 16:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/osvobozhdenie-1989089426.html
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области
ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:51
2024-12-13T16:17
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области

Минобороны сообщило об освобождении трех населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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