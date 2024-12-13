https://ria.ru/20241213/osvobozhdenie-1989089426.html

ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области

ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области

ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:51

2024-12-13T15:51

2024-12-13T16:17

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы рф, безопасность