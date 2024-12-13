https://ria.ru/20241213/osvobozhdenie-1989089426.html
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области
ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:51
2024-12-13T15:51
2024-12-13T16:17
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю освободили три населенных пункта в Курской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России за неделю освободили три населенных пункта в Курской области
Минобороны сообщило об освобождении трех населенных пунктов в Курской области