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Ле Пен призвала нового премьера Байру прислушаться к оппозиции - РИА Новости, 13.12.2024
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15:53 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/oppozitsiya-1989090188.html
Ле Пен призвала нового премьера Байру прислушаться к оппозиции
Ле Пен призвала нового премьера Байру прислушаться к оппозиции - РИА Новости, 13.12.2024
Ле Пен призвала нового премьера Байру прислушаться к оппозиции
Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала нового премьер-министра Франции Франсуа Байру прислушаться к... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:53
2024-12-13T15:53
в мире
франция
европа
мишель барнье
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала нового премьер-министра Франции Франсуа Байру прислушаться к оппозиции при составлении бюджета на 2025 год. "Обеспокоенные острой необходимостью защитить французов, мы просим его сделать то, чего не хотел делать его предшественник: прислушаться к оппозиции, чтобы составить разумный и продуманный бюджет. Любая другая политика, которая была бы лишь продолжением политики Макрона, дважды отвергнутого на выборах, могла бы привести только к тупику и провалу", - написала она в Х. Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла ранее заявил, что его партия не станет автоматически выдвигать вотум недоверия новому премьеру. При этом он напомнил о "красных линиях" партии: увеличение налогов. Отсутствие возмещения медикаментов и индексации пенсий. Вотум недоверия предыдущему премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Оппозиция выдвинула вотум недоверия Барнье из-за законопроекта о бюджете, который тот провел без голосования депутатов. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. -0-
https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html
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в мире, франция, европа, мишель барнье, франсуа байру
В мире, Франция, Европа, Мишель Барнье, Франсуа Байру
Ле Пен призвала нового премьера Байру прислушаться к оппозиции

Ле Пен призвала Байру прислушаться к оппозиции при составлении бюджета

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала нового премьер-министра Франции Франсуа Байру прислушаться к оппозиции при составлении бюджета на 2025 год.
"Обеспокоенные острой необходимостью защитить французов, мы просим его сделать то, чего не хотел делать его предшественник: прислушаться к оппозиции, чтобы составить разумный и продуманный бюджет. Любая другая политика, которая была бы лишь продолжением политики Макрона, дважды отвергнутого на выборах, могла бы привести только к тупику и провалу", - написала она в Х.
Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
Вчера, 15:04
Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла ранее заявил, что его партия не станет автоматически выдвигать вотум недоверия новому премьеру. При этом он напомнил о "красных линиях" партии: увеличение налогов. Отсутствие возмещения медикаментов и индексации пенсий.
Вотум недоверия предыдущему премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял.
Оппозиция выдвинула вотум недоверия Барнье из-за законопроекта о бюджете, который тот провел без голосования депутатов.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. -0-
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России
Вчера, 02:25
 
В миреФранцияЕвропаМишель БарньеФрансуа Байру
 
 
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