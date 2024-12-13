https://ria.ru/20241213/olimpiada-1989111909.html

Объявлен победитель Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

Объявлен победитель Международной естественно-научной олимпиаде юниоров - РИА Новости, 13.12.2024

Объявлен победитель Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

Школьник из Самарской области стал победителем XXI Международной естественно-научной олимпиады среди юниоров (IJSO), сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:34

2024-12-13T17:34

2024-12-13T17:34

россия

самарская область

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

московский физико-технический институт

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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Школьник из Самарской области стал победителем XXI Международной естественно-научной олимпиады среди юниоров (IJSO), сообщила пресс-служба правительства региона. "В Румынии подвели итоги XXI Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO). По итогам участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали. Среди обладателей золотой медали – учащийся Самарского регионального центра для одаренных детей Бинкин Илья. Кроме того, Илья получил специальный приз: он занял абсолютное третье место по физике", - говорится в сообщении правительства Самарской области. Команда российской сборной формировалась по результатам на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по результатам учебно-тренировочных сборов Минпросвещения России, которые проходили на базе Московского физико-технического института. На олимпиаде ребята выполняли задания по физике, химии и биологии, также они проводили междисциплинарные исследования. С высокими результатами ребят поздравили зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. "Высокие результаты победителей и призеров показывают, что юное поколение способно внести вклад в обеспечение технологического лидерства страны, развиваясь одновременно в нескольких направлениях. Желаю ребятам реализации талантов и успехов!" – сказал Чернышенко. Кравцов отметил, что своим примером ребята вдохновляют сверстников изучать физику, химию и биологию, а также участвовать в соревнованиях и побеждать. "Мы уделяем большое внимание популяризации естественно-научных предметов, и ваш выбор обязательно станет залогом будущих профессиональных успехов", – сказал министр просвещения РФ. Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года с целью повышения интереса учеников к естественным наукам. Состязание включает три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

https://ria.ru/20241212/fedorischev-1988911976.html

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россия

самарская область

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россия, самарская область, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, московский физико-технический институт