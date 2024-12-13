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Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили - РИА Новости, 13.12.2024
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20:07 13.12.2024 (обновлено: 20:11 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ogranichenie-1989144087.html
Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили
Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили - РИА Новости, 13.12.2024
Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили
Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:07
2024-12-13T20:11
авто
владикавказ
тбилиси
россия
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги, сообщил глава республики Сергей Меняйло."В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введён режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП "Верхний Ларс" временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска. В случае заполнения стоянок для большегрузов – их въезд на территорию республики будет ограничен", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Глава также отметил, что в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания и будут дежурить бригады скорой помощи.Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
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авто, владикавказ, тбилиси, россия, сергей меняйло
Авто, Владикавказ, Тбилиси, Россия, Сергей Меняйло
Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили

Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили из-за снегопада

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«
"В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введён режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП "Верхний Ларс" временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска. В случае заполнения стоянок для большегрузов – их въезд на территорию республики будет ограничен", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Глава также отметил, что в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания и будут дежурить бригады скорой помощи.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
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