Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили
Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили из-за снегопада
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
© Sputnik / Александр Имедашвили
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
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"В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введён режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП "Верхний Ларс" временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска. В случае заполнения стоянок для большегрузов – их въезд на территорию республики будет ограничен", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Глава также отметил, что в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания и будут дежурить бригады скорой помощи.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.