https://ria.ru/20241213/ogranichenie-1989144087.html

Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили

Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили - РИА Новости, 13.12.2024

Проезд большегрузов в направлении КПП "Верхний Ларс" ограничили

Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:07

2024-12-13T20:07

2024-12-13T20:11

авто

владикавказ

тбилиси

россия

сергей меняйло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/15/1536981547_0:197:3068:1923_1920x0_80_0_0_6f62c8ea4ff34fdff265b2d2c103f82f.jpg

ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Режим ЧС введен в Северной Осетии в связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги, сообщил глава республики Сергей Меняйло."В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введён режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП "Верхний Ларс" временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска. В случае заполнения стоянок для большегрузов – их въезд на территорию республики будет ограничен", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Глава также отметил, что в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания и будут дежурить бригады скорой помощи.Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.

https://ria.ru/20241213/kazahstan-1989004403.html

владикавказ

тбилиси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, владикавказ, тбилиси, россия, сергей меняйло