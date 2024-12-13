https://ria.ru/20241213/odessa-1988959077.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Одессе прогремели взрывы

Очередные взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:21

2024-12-13T09:21

2024-12-13T09:21

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одесса

кременчуг

геннадий труханов

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. "Снова взрывы", - написал он. Ранее в пятницу Труханов сообщал о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги на всей территории Украины. В свою очередь Верховная рада в своем Telegram-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину". Ранее украинское информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесса, кременчуг, геннадий труханов, верховная рада украины