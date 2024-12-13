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В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
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09:21 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/odessa-1988959077.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Одессе прогремели взрывы
Очередные взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:21
2024-12-13T09:21
в мире
украина
одесса
кременчуг
геннадий труханов
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. "Снова взрывы", - написал он. Ранее в пятницу Труханов сообщал о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги на всей территории Украины. В свою очередь Верховная рада в своем Telegram-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину". Ранее украинское информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html
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в мире, украина, одесса, кременчуг, геннадий труханов, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Кременчуг, Геннадий Труханов, Верховная Рада Украины
В Одессе прогремели взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
"Снова взрывы", - написал он.
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Ранее в пятницу Труханов сообщал о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги на всей территории Украины.
В свою очередь Верховная рада в своем Telegram-канале сообщила о массированной ракетной атаке по городам Украины и призвала "соблюдать информационную тишину".
Ранее украинское информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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В миреУкраинаОдессаКременчугГеннадий ТрухановВерховная Рада Украины
 
 
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