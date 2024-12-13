https://ria.ru/20241213/neofashizm-1988938355.html

Неофашизм переживает второе рождение, заявило посольство России в Греции

Неофашизм переживает второе рождение, заявило посольство России в Греции - РИА Новости, 13.12.2024

Неофашизм переживает второе рождение, заявило посольство России в Греции

Неофашизм на Западе переживает второе рождение, мир должен осознать, что угроза поднимающей голову "коричневой чумы" касается всех, заявил временный поверенный... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:10

2024-12-13T02:10

2024-12-13T02:10

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АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Неофашизм на Западе переживает второе рождение, мир должен осознать, что угроза поднимающей голову "коричневой чумы" касается всех, заявил временный поверенный в делах России в Греции Владимир Панасюк на международной конференции "Подъём неофашизма и будущее Европы". Конференцию организовал греко-российский клуб "Диалогос", на ней выступили ученые – профессора Афинского, Салоникского, Тбилисского, Венского, Критского университетов, Открытого университета Греции, юристы, публицисты, историки, журналисты. "Россия долгие годы неустанно привлекала внимание к проблеме роста неофашистских, неонацистских, шовинистических настроений в Европе, особенно в восточной её части. Делали мы это и на международных площадках: ежегодно по российской инициативе Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию о противодействии героизации нацизма. Греция, как и все страны Евросоюза и НАТО, с 2022 года голосует против неё. Тем не менее, при попустительстве, а зачастую и прямой поддержке Запада, неофашизм переживает сейчас второе рождение", - сказал в приветствии Панасюк. По его словам, этот процесс занял по историческим меркам не так уж и много времени, буквально на глазах одного-двух поколений. "Всё началось с переписывания истории Второй мировой войны, особенно той её части, которая касалась вклада Красной Армии и СССР. Была запущена реабилитация нацистских преступников и коллаборационистов. Началось разрушение памятников и могил советских воинов. Ревизионистский дискурс в итоге вышел на общеесовский уровень, когда в 2019 году Европарламент принял постыдную резолюцию, уравнивающую Советский Союз с Третьим Рейхом, то есть уравнял освободителя с поработителем", - сказал Панасюк. "Сегодня же наша страна столкнулась с самыми горькими плодами этой подрывной деятельности. Мы видим, как танки немецкого производства с нанесёнными на них эсесовскими рунами обстреливают города Донбасса, как уверовавшие в свою безнаказанность нелюди, надевшие на себя каски своих идейных предшественников, издеваются над мирными жителями Курской области, как они оскверняют могилы воинов-защитников не в Болгарии, Польше, Прибалтике или Украине, а уже непосредственно на российской территории", - сказал дипломат. По его словам, к сожалению, время, когда в борьбе с неонацизмом можно было ограничиться точечными профилактическими мерами, упущено, и сегодня Россия, проводя Специальную военную операцию на Украине, вынуждена осуществлять денацификацию военными и военно-техническими методами. "При этом надо понимать, что угроза поднимающей голову "коричневой чумы" касается не только России, а всей Европы и мира. И чем раньше все здравомыслящие силы на глобальной арене это осознают, тем больше шансов у всех нас предотвратить сценарий Второй мировой войны, который с учётом нынешних реалий может быть ещё страшней. Время для этого есть, но оно истекает", - сказал Панасюк. Внимание на опасность роста фашизма обратил и посол Венесуэлы в Афинах Фреди Фернандес Торес. "Я говорю с вами от имени страны, которая постоянно подвергается нападениям и блокаде более 25 лет, когда Соединенные Штаты взяли на себя обязанности определять, кто из политических деятелей должен представлять общество Венесуэлы и решили поддержать, организовать, финансировать и продвигать наиболее крайне правые группы", - сказал посол. По его словам, атаки против его страны являются часть глобальной стратегии, которая стремится установить постоянное авторитарное господство и мешает рождению нового мира, которому присущи многополярность, полицентричность, сотрудничество, уважение к Уставу ООН и уважение к праву всех народов самим решать как им жить. Посол Венесуэлы сказал, что только что все были свидетелями насильственного изменения иностранным силами государственного устройства в Сирии, и "все с ужасом следят за геноцидом, который переживает палестинский народ, несмотря на протесты большинства стране мира". Председатель оргкомитета конференции Федор Игнатиадис сказал, что мы живем в эпоху, когда нам в 1991 году говорили о "конце истории", что мы должны забыть все, что было прежде и начинаем с "чистого листа". "Это привело к тому, что новое поколение последних 30 лет совершенно не знает исторические темы и опасность фашизма. Мы сейчас видим новые физиономии нацизма, все не так просто, он уже не классический, он развивается и у него современные формы", - сказал Игнатиадис, указав на связь неолиберализма и фашизма. Участники конференции посвятили свои выступления эволюции фашизма, роли СМИ, историческим корням фашизма и разновидностями неофашизма, русофобии и расовым предрассудкам как инструментам современного неофашизма, экономическим предпосылкам подъема фашизма и неофашизма, проблемам манипуляции сознанием и государственным репрессия в эпоху ультраправого неолиберализма. Обсуждались также причины провала денацификации в Европе, кризис левых и подъем ультраправых сил, ситуация в странах Балтии и в Грузии.

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https://ria.ru/20240912/glavaklimov-1972338142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, греция, европа, оон, нато, в мире