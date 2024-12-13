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На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0"
На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0" - РИА Новости, 13.12.2024
На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0"
В минтрансе Московской области рассказали о запуске третьего современного поезда "Иволга 4.0", который будет курсировать по МЦД-4. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:02
2024-12-13T19:02
2024-12-13T19:02
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В минтрансе Московской области рассказали о запуске третьего современного поезда "Иволга 4.0", который будет курсировать по МЦД-4. Об этом сообщил 360.ru.В сообщении ведомства говорится, что обновление подвижного состава проводится ЦППК совместно с дептрансом Москвы. "Иволги 4.0" были созданы с расчетом на интенсивные условия большого города. Теперь пассажиры могут рассчитывать на более быструю посадку и высадку благодаря более удобной третьей двери, расположенной в промежуточных вагонах. В настоящий момент на четырех диаметрах курсируют 75 поездов "Иволга" разных серий.
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московская область (подмосковье)
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