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На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0" - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
19:02 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/mtsd-1989134555.html
На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0"
На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0" - РИА Новости, 13.12.2024
На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0"
В минтрансе Московской области рассказали о запуске третьего современного поезда "Иволга 4.0", который будет курсировать по МЦД-4. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:02
2024-12-13T19:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В минтрансе Московской области рассказали о запуске третьего современного поезда "Иволга 4.0", который будет курсировать по МЦД-4. Об этом сообщил 360.ru.В сообщении ведомства говорится, что обновление подвижного состава проводится ЦППК совместно с дептрансом Москвы. "Иволги 4.0" были созданы с расчетом на интенсивные условия большого города. Теперь пассажиры могут рассчитывать на более быструю посадку и высадку благодаря более удобной третьей двери, расположенной в промежуточных вагонах. В настоящий момент на четырех диаметрах курсируют 75 поездов "Иволга" разных серий.
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

На МЦД-4 запустили третий современный поезд "Иволга 4.0"

© Кирилл КаллиниковНовый поезд "Иволга 4.0" на МЦД-4 в Москве
Новый поезд Иволга 4.0 на МЦД-4 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В минтрансе Московской области рассказали о запуске третьего современного поезда "Иволга 4.0", который будет курсировать по МЦД-4. Об этом сообщил 360.ru.
В сообщении ведомства говорится, что обновление подвижного состава проводится ЦППК совместно с дептрансом Москвы. "Иволги 4.0" были созданы с расчетом на интенсивные условия большого города. Теперь пассажиры могут рассчитывать на более быструю посадку и высадку благодаря более удобной третьей двери, расположенной в промежуточных вагонах. В настоящий момент на четырех диаметрах курсируют 75 поездов "Иволга" разных серий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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