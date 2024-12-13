Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/mishustin-1989081123.html
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 13.12.2024
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:20
2024-12-13T15:20
россия
москва
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594925144_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_bf19dea652e0560ef78458aba4218d99.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию. "Предлагаем также наладить внутрисоюзный диалог по низкоугле­родному развитию и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу в Москве.
https://ria.ru/20241212/rossija-1988796216.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594925144_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_d0709f0994041df1bd42b4618af5a066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию

Мишустин: Россия призывает ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию.
"Предлагаем также наладить внутрисоюзный диалог по низкоугле­родному развитию и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу в Москве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ
12 декабря, 12:52
 
РоссияМоскваМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала