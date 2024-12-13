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Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 13.12.2024
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:20
2024-12-13T15:20
2024-12-13T15:20
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию. "Предлагаем также наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу в Москве.
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россия, москва, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию
Мишустин: Россия призывает ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию