https://ria.ru/20241213/mishustin-1989081123.html

Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию

Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию - РИА Новости, 13.12.2024

Мишустин призвал страны ЕАЭС наладить диалог по низкоуглеродному развитию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:20

2024-12-13T15:20

2024-12-13T15:20

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить внутрисоюзный диалог по низкоуглеродному развитию. "Предлагаем также наладить внутрисоюзный диалог по низкоугле­родному развитию и для сближения наших позиций в части адаптации к глобальному изменению климата", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу в Москве.

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