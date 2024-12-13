https://ria.ru/20241213/minsk-1989117567.html

В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет

В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет - РИА Новости, 13.12.2024

В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на фоне назначенных на 26 января выборов президента республики на Западе звучат... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:51

2024-12-13T17:51

2024-12-13T18:24

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александр вольфович

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на фоне назначенных на 26 января выборов президента республики на Западе звучат реплики о силовом захвате власти, но Минск готов к защите суверенитета и территориальной целостности. "Свою территорию мы будем прикрывать, охранять и защищать... Тем более в преддверии выборов мы слышим на Западе различные реплики, ситуации, что надо каким-то силовым путем свергнуть власть, отправить сюда какие-то экстремистские формирования, пересечь государственную границу, ну и о силовом захвате власти. Это, конечно, не радует… Наши органы пограничной службы и другие структуры военной организации государства готовы сегодня к защите и суверенитета, и территориальной целости нашей страны, к защите нашего конституционного строя", - приводит слова Вольфовича пресс-служба Госпогранкомитета на сайте ведомства. Он подчеркнул, что в Белоруссии делают упор, прежде всего, на социально-экономическое развитие, улучшение благосостояния граждан. "Мы не нацелены на какую-то агрессию по отношению к сопредельной стороне. Независимо от того, Украина это, Польша, Прибалтика, мы, наоборот, за добрососедское отношение", - заявил Вольфович.В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что в пятницу прошла встреча Вольфовича с личным составом Брестской пограничной группы и Брестской таможни."На внешнем контуре Беларуси военно-политическая обстановка остается неспокойной и тенденции неутешительные. У нас ситуация под контролем. Самая главная задача для всех силовых структур нашей страны - обеспечение стабильной жизни наших граждан, чтобы они чувствовали себя спокойно", - приводятся в сообщении слова Вольфовича.Согласно сообщению, особое внимание Вольфович уделил вопросам проходящей в стране электоральной кампании. Он обозначил для обеих структур первоочередные задачи в дальнейшей работе, сделал акценты на сохранении положительной динамики поступления доходов в государственный бюджет, недопущении ввоза на территорию страны оружия, боеприпасов и иных запрещенных предметов, обратил внимание на качественное и ответственное несение службы и исключение провокаций на границе.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968401204.html

https://ria.ru/20241005/belorussiya-1976559493.html

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в мире, белоруссия, минск, украина, александр вольфович