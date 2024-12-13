Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 13.12.2024 (обновлено: 18:24 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/minsk-1989117567.html
В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет
В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет - РИА Новости, 13.12.2024
В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет
Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на фоне назначенных на 26 января выборов президента республики на Западе звучат... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:51
2024-12-13T18:24
в мире
белоруссия
минск
украина
александр вольфович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2322:1307_1920x0_80_0_0_f40752992be71657581a31d4c80aad89.jpg
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на фоне назначенных на 26 января выборов президента республики на Западе звучат реплики о силовом захвате власти, но Минск готов к защите суверенитета и территориальной целостности. "Свою территорию мы будем прикрывать, охранять и защищать... Тем более в преддверии выборов мы слышим на Западе различные реплики, ситуации, что надо каким-то силовым путем свергнуть власть, отправить сюда какие-то экстремистские формирования, пересечь государственную границу, ну и о силовом захвате власти. Это, конечно, не радует… Наши органы пограничной службы и другие структуры военной организации государства готовы сегодня к защите и суверенитета, и территориальной целости нашей страны, к защите нашего конституционного строя", - приводит слова Вольфовича пресс-служба Госпогранкомитета на сайте ведомства. Он подчеркнул, что в Белоруссии делают упор, прежде всего, на социально-экономическое развитие, улучшение благосостояния граждан. "Мы не нацелены на какую-то агрессию по отношению к сопредельной стороне. Независимо от того, Украина это, Польша, Прибалтика, мы, наоборот, за добрососедское отношение", - заявил Вольфович.В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что в пятницу прошла встреча Вольфовича с личным составом Брестской пограничной группы и Брестской таможни."На внешнем контуре Беларуси военно-политическая обстановка остается неспокойной и тенденции неутешительные. У нас ситуация под контролем. Самая главная задача для всех силовых структур нашей страны - обеспечение стабильной жизни наших граждан, чтобы они чувствовали себя спокойно", - приводятся в сообщении слова Вольфовича.Согласно сообщению, особое внимание Вольфович уделил вопросам проходящей в стране электоральной кампании. Он обозначил для обеих структур первоочередные задачи в дальнейшей работе, сделал акценты на сохранении положительной динамики поступления доходов в государственный бюджет, недопущении ввоза на территорию страны оружия, боеприпасов и иных запрещенных предметов, обратил внимание на качественное и ответственное несение службы и исключение провокаций на границе.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968401204.html
https://ria.ru/20241005/belorussiya-1976559493.html
белоруссия
минск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_c6bca650bd6505651f612148b869b924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, украина, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Александр Вольфович
В Минске заявили о готовности защищать свой суверенитет

Вольфович заявил, что Минск готов защищать суверенитет и территорию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на фоне назначенных на 26 января выборов президента республики на Западе звучат реплики о силовом захвате власти, но Минск готов к защите суверенитета и территориальной целостности.
"Свою территорию мы будем прикрывать, охранять и защищать... Тем более в преддверии выборов мы слышим на Западе различные реплики, ситуации, что надо каким-то силовым путем свергнуть власть, отправить сюда какие-то экстремистские формирования, пересечь государственную границу, ну и о силовом захвате власти. Это, конечно, не радует… Наши органы пограничной службы и другие структуры военной организации государства готовы сегодня к защите и суверенитета, и территориальной целости нашей страны, к защите нашего конституционного строя", - приводит слова Вольфовича пресс-служба Госпогранкомитета на сайте ведомства.
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы
25 августа, 21:47
Он подчеркнул, что в Белоруссии делают упор, прежде всего, на социально-экономическое развитие, улучшение благосостояния граждан.
"Мы не нацелены на какую-то агрессию по отношению к сопредельной стороне. Независимо от того, Украина это, Польша, Прибалтика, мы, наоборот, за добрососедское отношение", - заявил Вольфович.
В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что в пятницу прошла встреча Вольфовича с личным составом Брестской пограничной группы и Брестской таможни.
"На внешнем контуре Беларуси военно-политическая обстановка остается неспокойной и тенденции неутешительные. У нас ситуация под контролем. Самая главная задача для всех силовых структур нашей страны - обеспечение стабильной жизни наших граждан, чтобы они чувствовали себя спокойно", - приводятся в сообщении слова Вольфовича.
Согласно сообщению, особое внимание Вольфович уделил вопросам проходящей в стране электоральной кампании. Он обозначил для обеих структур первоочередные задачи в дальнейшей работе, сделал акценты на сохранении положительной динамики поступления доходов в государственный бюджет, недопущении ввоза на территорию страны оружия, боеприпасов и иных запрещенных предметов, обратил внимание на качественное и ответственное несение службы и исключение провокаций на границе.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
5 октября, 21:31
 
В миреБелоруссияМинскУкраинаАлександр Вольфович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала