https://ria.ru/20241213/minnikhanov-1989047051.html

Минниханов рассказал об объеме реализации нацпроектов в Татарстане

Минниханов рассказал об объеме реализации нацпроектов в Татарстане - РИА Новости, 13.12.2024

Минниханов рассказал об объеме реализации нацпроектов в Татарстане

Объем реализации национальных проектов в Татарстане в 2024 году составит 36,9 миллиарда рублей, все цели и показатели нацпроектов будут выполнены, заявил глава... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:32

2024-12-13T13:32

2024-12-13T13:32

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Объем реализации национальных проектов в Татарстане в 2024 году составит 36,9 миллиарда рублей, все цели и показатели нацпроектов будут выполнены, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "На реализацию национальных проектов в текущем году будет направлено 36,9 миллиарда рублей, из них более 19 миллиардов рублей - это федеральная поддержка. Наша задача - чтобы все эти средства были освоены своевременно и объекты были введены. Все цели и показатели нацпроектов должны быть выполнены", - сказал Минниханов на совместной коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана. По информации министра финансов республики Радика Гайзатуллина, общий объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов в Татарстане на 2024 год составляет 36,9 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19,3 миллиарда рублей, бюджета Татарстана - 17,6 миллиарда рублей. На 12 декабря исполнение составило 31,9 миллиарда рублей. Минниханов сообщил, что в настоящее время проводится совместная работа федеральных органов власти и Татарстана по заключению соглашений в рамках реализации новых национальных проектов на 2025 год. "До конца года нам необходимо подписать все предусмотренные соглашения с федеральным центром и в январе 2025 года утвердить паспорта новых региональных проектов", - подчеркнул глава региона, поручив контролировать эту работу региональным министерствам экономики и финансов. Распоряжением правительства РФ для регионов установлены новые предельные уровни софинансирования нацпроектов. Для Татарстана на 2025 год данный показатель составляет 79% - федеральный бюджет, 21% - бюджет республики. При этом в некоторых проектах, по словам Минниханова, данный уровень не соблюдается. К примеру, уровень федерального софинансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры. "Рассчитываем в этом вопросе на содействие минфина России", - обратился глава Татарстана к министру финансов РФ.

https://ria.ru/20241212/tatarstan-1988884692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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рустам минниханов