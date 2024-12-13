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Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2025 год - РИА Новости, 13.12.2024
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19:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/lukashenko-1989136400.html
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2025 год
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2025 год - РИА Новости, 13.12.2024
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2025 год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о бюджете республики на 2025 год, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:12
2024-12-13T19:12
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о бюджете республики на 2025 год, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2025 год", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что закон о бюджете разработан на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Белоруссии с учетом складывающейся экономической ситуации. При этом сохранится социальная направленность расходов - значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение государственных социальных стандартов. Ранее документ приняли обе палаты парламента. Бюджет на 2025 год сверстан с доходом в размере 45 835,8 миллиона белорусских рублей (около 13,1 миллиарда долларов), что на 8,1% больше, чем оценка поступлений 2024 года. В 2025 году расходы республиканского бюджета планируются в сумме 50 295,2 миллиона рублей (около 14,4 миллиарда долларов) или с ростом на 12% к оценке 2024 года. Дефицит запланировано в размере 4 459,3 миллиона белорусских рублей (около 1,28 миллиарда долларов).-0-
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2025 год

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о бюджете республики на 2025 год

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о бюджете республики на 2025 год, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2025 год", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Лукашенко поручил разместить "Орешник" в Белоруссии
12 декабря, 13:39
Подчеркивается, что закон о бюджете разработан на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Белоруссии с учетом складывающейся экономической ситуации. При этом сохранится социальная направленность расходов - значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение государственных социальных стандартов.
Ранее документ приняли обе палаты парламента. Бюджет на 2025 год сверстан с доходом в размере 45 835,8 миллиона белорусских рублей (около 13,1 миллиарда долларов), что на 8,1% больше, чем оценка поступлений 2024 года. В 2025 году расходы республиканского бюджета планируются в сумме 50 295,2 миллиона рублей (около 14,4 миллиарда долларов) или с ростом на 12% к оценке 2024 года. Дефицит запланировано в размере 4 459,3 миллиона белорусских рублей (около 1,28 миллиарда долларов).-0-
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде
10 декабря, 17:00
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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