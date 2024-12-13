https://ria.ru/20241213/krushenie-1988945089.html
В Нью-Йорке разбился легкий самолет
В Нью-Йорке разбился легкий самолет - РИА Новости, 13.12.2024
В Нью-Йорке разбился легкий самолет
Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:33
2024-12-13T04:33
2024-12-13T04:33
в мире
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию. "Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер в четверг вечером", - говорится в сообщении телеканала. Полиция оцепила участок шоссе, водителям рекомендуют не приближаться к месту происшествия.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971903699.html
нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
В Нью-Йорке разбился легкий самолет
CSB: самолет потерпел крушение на шоссе в Нью-Йорке, один человек погиб