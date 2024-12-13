https://ria.ru/20241213/krushenie-1988945089.html

В Нью-Йорке разбился легкий самолет

В Нью-Йорке разбился легкий самолет - РИА Новости, 13.12.2024

В Нью-Йорке разбился легкий самолет

Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:33

2024-12-13T04:33

2024-12-13T04:33

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию. "Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер в четверг вечером", - говорится в сообщении телеканала. Полиция оцепила участок шоссе, водителям рекомендуют не приближаться к месту происшествия.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971903699.html

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)