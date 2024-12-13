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В Нью-Йорке разбился легкий самолет - РИА Новости, 13.12.2024
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04:33 13.12.2024
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В Нью-Йорке разбился легкий самолет
В Нью-Йорке разбился легкий самолет - РИА Новости, 13.12.2024
В Нью-Йорке разбился легкий самолет
Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:33
2024-12-13T04:33
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию. "Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер в четверг вечером", - говорится в сообщении телеканала. Полиция оцепила участок шоссе, водителям рекомендуют не приближаться к месту происшествия.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке разбился легкий самолет

CSB: самолет потерпел крушение на шоссе в Нью-Йорке, один человек погиб

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, погиб один человек, сообщает телеканал CSB со ссылкой на полицию.
"Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер в четверг вечером", - говорится в сообщении телеканала.
Полиция оцепила участок шоссе, водителям рекомендуют не приближаться к месту происшествия.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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