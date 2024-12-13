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Грузовик задавил главу департамента Минобрнауки - РИА Новости, 13.12.2024
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12:23 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/gruzovik-1989025277.html
Грузовик задавил главу департамента Минобрнауки
Грузовик задавил главу департамента Минобрнауки - РИА Новости, 13.12.2024
Грузовик задавил главу департамента Минобрнауки
Грузовик задним ходом насмерть сбил директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:23
2024-12-13T12:23
происшествия
авто
олег чурилов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Грузовик задним ходом насмерть сбил директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "ДТП произошло 11 декабря вечером. Водитель грузовика в темное время суток наехал на мужчину, когда сдавал задним ходом", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что от полученных травм Чурилов скончался в больнице 12 декабря. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности).
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происшествия, авто, олег чурилов
Происшествия, Авто, Олег Чурилов
Грузовик задавил главу департамента Минобрнауки

Грузовик насмерть сбил директора департамента Минобрнауки Чурилова

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкОлег Чурилов
Олег Чурилов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Олег Чурилов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Грузовик задним ходом насмерть сбил директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"ДТП произошло 11 декабря вечером. Водитель грузовика в темное время суток наехал на мужчину, когда сдавал задним ходом", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что от полученных травм Чурилов скончался в больнице 12 декабря.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности).
 
ПроисшествияАвтоОлег Чурилов
 
 
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