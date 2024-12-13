https://ria.ru/20241213/gossovet-1989145157.html

Вопросы развития несырьевого экспорта обсудили на заседании Госсовета РФ

Вопросы развития несырьевого экспорта обсудили на заседании Госсовета РФ - РИА Новости, 13.12.2024

Вопросы развития несырьевого экспорта обсудили на заседании Госсовета РФ

Вопросы дальнейшего развития несырьевого неэнергетического экспорта в стране обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:14

2024-12-13T20:14

2024-12-13T20:14

экономика

россия

смоленская область

архангельская область

василий анохин

александр цыбульский

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вопросы дальнейшего развития несырьевого неэнергетического экспорта в стране обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского с участием гендиректора Российского экспортного центра Вероники Олеговны Никишиной, представителей федеральных органов власти и субъектов РФ, сообщил в своем телеграм-канале глава Смоленской области Василий Анохин. "Каждый рубль из бюджета, направленный на поддержку предприятия-экспортера, приносит экономике региона 112 рублей. Эта простая формула наглядно показывает эффективность государственных вложений в сферу внешнеэкономической деятельности", – написал Анохин. По его словам, одной из ключевых тем заседания стало продление госфинансирования региональных экспортных центров. Более 90% предприятий в области, поставляющих свои товары за рубеж – это субъекты малого и среднего предпринимательства. Их результативность во внешней торговле напрямую зависит от мер государственной поддержки. У таких компаний, как правило, нет ни необходимых компетенций, ни дополнительных средств, нужных для выхода на рынки других стран. Без содействия со стороны государства мы рискуем столкнуться с существенным снижением экспортной активности бизнеса. Кроме того, каждый рубль из бюджета, направленный в эту сферу, гарантированно вернется обратно через налоги экспортеров. "Также представил успешную практику смоленского Центра поддержки экспорта – расширение его функционала и создание дополнительного отдела, который оказывает предпринимателям консалтинговые и маркетинговые услуги, не входящие в перечень мер господдержки. Теперь ЦПЭ может взять на себя любой из этапов жизненного цикла экспортного проекта – поиск деловых партнеров, решение правовых, таможенных, налоговых, бухгалтерских, логистических вопросов, помощь в продвижении продукции и ее адаптации под рынки разных стран и другие", – отметил губернатор. Он уточнил, что все эти сервисы сегодня очень востребованы у бизнеса в регионе. Инициативу Смоленской области высоко оценили все участники заседания и предложили масштабировать ее на все регионы. "Прошедшее заседание комиссии было очень плодотворным. Благодарю Веронику Олеговну, Александра Витальевича и других участников мероприятия за поддержку наших предложений и результативную дискуссию!" – заключил Анохин.

россия

смоленская область

архангельская область

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экономика, россия, смоленская область, архангельская область, василий анохин, александр цыбульский