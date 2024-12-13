https://ria.ru/20241213/gosorgany-1989042642.html

Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время

Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время - РИА Новости, 13.12.2024

Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:11

2024-12-13T13:11

2024-12-13T15:15

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом расширен перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ. Также дополнены полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20241213/belousov-1988981041.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика