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Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время - РИА Новости, 13.12.2024
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13:11 13.12.2024 (обновлено: 15:15 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/gosorgany-1989042642.html
Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время
Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время - РИА Новости, 13.12.2024
Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:11
2024-12-13T15:15
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом расширен перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ. Также дополнены полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время

Органы власти регионов с военным положением смогут ограничивать сведения о себе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом расширен перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ.
Также дополнены полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.
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