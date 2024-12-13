Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время
Органы власти регионов с военным положением смогут ограничивать сведения о себе
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом расширен перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ.
Также дополнены полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.