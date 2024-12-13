https://ria.ru/20241213/gaaga-1989134200.html

Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей

Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей - РИА Новости, 13.12.2024

Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей

Четверо задержанных в связи со взрывом в жилом доме в Гааге останутся под стражей, их подозревают в поджоге и взрыве, сообщил в пятницу портал Nu.nl. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:00

2024-12-13T19:00

2024-12-13T19:00

в мире

гаага

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922785932_0:237:1164:892_1920x0_80_0_0_1142783abb075ba99de8f3e1e9f7e619.jpg

ГААГА, 13 дек - РИА Новости. Четверо задержанных в связи со взрывом в жилом доме в Гааге останутся под стражей, их подозревают в поджоге и взрыве, сообщил в пятницу портал Nu.nl. Ранее полиция в Гааге задержала четырех человек в связи с возможной причастностью ко взрыву в жилом в доме, который произошел в минувшую субботу. По данным портала, следователь решил продлить их содержание под стражей, задержанные подозреваются в поджоге и организации взрыва, в результате которого погибли шесть человек. Взрыв произошел в прошлую субботу около 6.15 утра по местному времени (08.15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва на месте ЧП возник пожар, здание частично обрушилось. По последним данным полиции, четыре человека пострадали, шесть человек погибли, их тела были извлечены из-под завалов. В результате взрыва были разрушены пять квартир. Возможные причины произошедшего пока официально не озвучены, однако министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил заявил о "признаках преступления". В понедельник сообщалось, что полиция обнаружила канистры на месте ЧП. Местные СМИ предположили, что взрыв мог произойти в нарколаборатории, которая могла находиться в этом здании. Позднее полиция не подтвердила существование в этом доме нарколаборатории. Представитель полиции, выступивший в эфире телепрограммы Opsporing Verzocht, не исключил, что целью взрыва мог стать салон свадебных платьев, расположенный на первом этаже здания.

https://ria.ru/20240407/parizh-1938467912.html

https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html

гаага

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гаага, нидерланды