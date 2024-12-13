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Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей - РИА Новости, 13.12.2024
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19:00 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/gaaga-1989134200.html
Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей
Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей - РИА Новости, 13.12.2024
Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей
Четверо задержанных в связи со взрывом в жилом доме в Гааге останутся под стражей, их подозревают в поджоге и взрыве, сообщил в пятницу портал Nu.nl. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:00
2024-12-13T19:00
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ГААГА, 13 дек - РИА Новости. Четверо задержанных в связи со взрывом в жилом доме в Гааге останутся под стражей, их подозревают в поджоге и взрыве, сообщил в пятницу портал Nu.nl. Ранее полиция в Гааге задержала четырех человек в связи с возможной причастностью ко взрыву в жилом в доме, который произошел в минувшую субботу. По данным портала, следователь решил продлить их содержание под стражей, задержанные подозреваются в поджоге и организации взрыва, в результате которого погибли шесть человек. Взрыв произошел в прошлую субботу около 6.15 утра по местному времени (08.15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва на месте ЧП возник пожар, здание частично обрушилось. По последним данным полиции, четыре человека пострадали, шесть человек погибли, их тела были извлечены из-под завалов. В результате взрыва были разрушены пять квартир. Возможные причины произошедшего пока официально не озвучены, однако министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил заявил о "признаках преступления". В понедельник сообщалось, что полиция обнаружила канистры на месте ЧП. Местные СМИ предположили, что взрыв мог произойти в нарколаборатории, которая могла находиться в этом здании. Позднее полиция не подтвердила существование в этом доме нарколаборатории. Представитель полиции, выступивший в эфире телепрограммы Opsporing Verzocht, не исключил, что целью взрыва мог стать салон свадебных платьев, расположенный на первом этаже здания.
https://ria.ru/20240407/parizh-1938467912.html
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в мире, гаага, нидерланды
В мире, Гаага, Нидерланды
Задержанные по делу о взрыве в Гааге останутся под стражей

Четверо задержанных по делу о взрыве в доме в Гааге останутся под стражей

© РИА НовостиСотрудники оперативных служб на месте обнаружения подозрительной посылки в здании парламента Нидерландов в Гааге
Сотрудники оперативных служб на месте обнаружения подозрительной посылки в здании парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости
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ГААГА, 13 дек - РИА Новости. Четверо задержанных в связи со взрывом в жилом доме в Гааге останутся под стражей, их подозревают в поджоге и взрыве, сообщил в пятницу портал Nu.nl.
Ранее полиция в Гааге задержала четырех человек в связи с возможной причастностью ко взрыву в жилом в доме, который произошел в минувшую субботу.
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По данным портала, следователь решил продлить их содержание под стражей, задержанные подозреваются в поджоге и организации взрыва, в результате которого погибли шесть человек.
Взрыв произошел в прошлую субботу около 6.15 утра по местному времени (08.15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва на месте ЧП возник пожар, здание частично обрушилось. По последним данным полиции, четыре человека пострадали, шесть человек погибли, их тела были извлечены из-под завалов. В результате взрыва были разрушены пять квартир.
Возможные причины произошедшего пока официально не озвучены, однако министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил заявил о "признаках преступления". В понедельник сообщалось, что полиция обнаружила канистры на месте ЧП. Местные СМИ предположили, что взрыв мог произойти в нарколаборатории, которая могла находиться в этом здании. Позднее полиция не подтвердила существование в этом доме нарколаборатории.
Представитель полиции, выступивший в эфире телепрограммы Opsporing Verzocht, не исключил, что целью взрыва мог стать салон свадебных платьев, расположенный на первом этаже здания.
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