https://ria.ru/20241213/frantsija-1989104289.html

Французские социалисты заявили, что не войдут в правительство Байру

Французские социалисты заявили, что не войдут в правительство Байру - РИА Новости, 13.12.2024

Французские социалисты заявили, что не войдут в правительство Байру

Социалистическая партия Франции заявила в открытом письме, адресованном новоназначенному премьеру Франсуа Байру, что не войдет в его правительство. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:58

2024-12-13T16:58

2024-12-13T17:06

в мире

франция

франсуа байру

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Социалистическая партия Франции заявила в открытом письме, адресованном новоназначенному премьеру Франсуа Байру, что не войдет в его правительство. Центрист и соратник Макрона, 73-летний Франсуа Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. "Вновь выбрав премьер-министра из своего собственного лагеря президент Республики взял на себя ответственность по ухудшению политической и демократической ситуации, в которую он погрузил страну после роспуска Национального собрания... Как мы ему уже сказали, социалисты не будут участвовать в вашем правительстве и поэтому останутся в оппозиции в парламенте", - говорится в письме, опубликованном на странице партии в соцсети X. Кроме того, социалисты потребовали гарантий от назначенного главы правительства, что он не будет использовать конституционную статью 49.3, которой премьеры Макрона злоупотребляли в отсутствие абсолютного большинства у президентской фракции в парламенте. Она позволяет провести законопроект без голосования депутатов. Левая партия также требует, чтобы будущее правительство никаким образом не зависело от правой партии "Национальное объединение". "Недопустимо продолжать использовать ту же политику и те же методы, которые уже привели к вотумам недоверия. Это приведет к тому же результату и постоянной нестабильности. Мы ожидаем, что вы дадите нам гарантии, необходимые для того, чтобы избежать дальнейшего вотума недоверия", - предупреждают социалисты. Ранее лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что новому премьер-министру Франсуа Байру не будет автоматически выдвигаться вотум недоверия. Часть партий левых - коммунисты и зеленые - также заявили, что не станут автоматически "цензуировать" правительство, при этом левая "Непокорившася Франция" уже подтвердила, что выдвинет вотум недоверия новому премьеру.

https://ria.ru/20240831/makron-1969684044.html

https://ria.ru/20241213/tusk-1988935610.html

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в мире, франция, франсуа байру