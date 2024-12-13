https://ria.ru/20241213/efimov-1989061179.html

Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 13.12.2024

Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

На северо-востоке Москвы построят жилой квартал по программе реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект оцениваются почти в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:38

2024-12-13T16:38

2024-12-13T16:38

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. На северо-востоке Москвы построят жилой квартал по программе реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект оцениваются почти в 25 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 2,68 гектара на улице Милашенкова в районе Бутырский входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство жилого квартала, в котором появится свыше 96,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 24,93 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 550 миллионов рублей. В итоге город получит более 1,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, предназначенная к реорганизации территория расположена около станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская", а также платформы Останкино МЦД-3. Проектом предусмотрено строительство 39,14 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, также здесь возведут свыше 57 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20241213/efimov-1989034952.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва