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Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 13.12.2024
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16:38 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/efimov-1989061179.html
Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 13.12.2024
Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
На северо-востоке Москвы построят жилой квартал по программе реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект оцениваются почти в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:38
2024-12-13T16:38
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. На северо-востоке Москвы построят жилой квартал по программе реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект оцениваются почти в 25 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два участка общей площадью 2,68 гектара на улице Милашенкова в районе Бутырский входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство жилого квартала, в котором появится свыше 96,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 24,93 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 550 миллионов рублей. В итоге город получит более 1,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, предназначенная к реорганизации территория расположена около станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская", а также платформы Останкино МЦД-3. Проектом предусмотрено строительство 39,14 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, также здесь возведут свыше 57 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва

Ефимов: два участка в Бутырском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. На северо-востоке Москвы построят жилой квартал по программе реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект оцениваются почти в 25 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 2,68 гектара на улице Милашенкова в районе Бутырский входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство жилого квартала, в котором появится свыше 96,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 24,93 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 550 миллионов рублей. В итоге город получит более 1,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, предназначенная к реорганизации территория расположена около станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская", а также платформы Останкино МЦД-3. Проектом предусмотрено строительство 39,14 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, также здесь возведут свыше 57 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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