https://ria.ru/20241213/dvizhenie-1989146730.html

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 13.12.2024

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили

Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:19

2024-12-13T20:19

2024-12-13T20:19

москва

московский метрополитен

общество

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. "Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике", - говорится в сообщении дептранса.

https://ria.ru/20240531/metro-1949798580.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский метрополитен, общество, департамент транспорта г. москвы