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Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 13.12.2024
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20:19 13.12.2024
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Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 13.12.2024
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:19
2024-12-13T20:19
москва
московский метрополитен
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. "Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике", - говорится в сообщении дептранса.
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москва, московский метрополитен, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили

Дептранс Москвы: движение на Замоскворецкой линии метро ввели в график

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры.
«
"Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике", - говорится в сообщении дептранса.
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На участке московского метро временно прекратилось движение
31 мая, 22:25
 
МоскваМосковский метрополитенОбществоДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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