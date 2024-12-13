https://ria.ru/20241213/dvizhenie-1989146730.html
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 13.12.2024
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:19
2024-12-13T20:19
2024-12-13T20:19
москва
московский метрополитен
общество
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры. "Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике", - говорится в сообщении дептранса.
https://ria.ru/20240531/metro-1949798580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановили
Дептранс Москвы: движение на Замоскворецкой линии метро ввели в график