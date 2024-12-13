Долги по кредитам до 10 млн руб списали 35 бойцам СВО из Самарской области
Сумма списанных долгов бойцам СВО из Самарской области составила 16,3 млн рублей
Города России. Самара. Архивное фото
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Долги по кредитам до 10 миллионов рублей списали 35 военнослужащим СВО из Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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"С 1 декабря уже прекращено 35 исполнительных производств на основании заявлений, поданных военнослужащими, которые подписали контракт (с Вооруженными Силами РФ - ред.). Общая сумма списанных долгов составила 16,3 миллиона рублей. Еще 74 добровольца, вступивших в ряды ВС РФ, направили заявления в ГУФССП (Главное управление федеральной службы судебных приставов - ред.) по Самарской области, чтобы воспользоваться возможностью прекращения исполнительных производств по взысканию задолженности по кредитам", - сообщили в правительстве региона.
С 1 декабря вступил в силу федеральный закон о списании просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей некоторым участникам специальной военной операции и их супругам. При заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в ВС РФ на срок свыше одного года для выполнения задач СВО исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, включая ипотеку, должника или его супруга, супруги на сумму до 10 миллионов рублей прекращаются.
Для прекращения исполнительных производств и снятия всех ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику на пунктах отбора на военную службу по контракту.
Сейчас в Самарской области для поддержки военнослужащих и их близких предусмотрено около 40 мер. Большое внимание уделяется социализации ветеранов СВО. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева действует программа "Школа героев", созданная по аналогии с президентской программой "Время героев". Кадровая программа региона призвана помочь бойцам СВО и членам их семей получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях в Самарской области.