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Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова - РИА Новости, 13.12.2024
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02:05 13.12.2024 (обновлено: 08:31 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/churilov-1988938250.html
Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова
Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова - РИА Новости, 13.12.2024
Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова
Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:05
2024-12-13T08:31
россия
общество
олег чурилов
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова. "Двенадцатого декабря трагически ушел из жизни директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Валерьевич Чурилов... Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении ведомства.В Минобрнауки особо отметили роль Чурилова в крупных государственных программ, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Глава департамента внес вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России, подчеркнули в ведомстве.Чурилов вступил в должность директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки в апреле 2022 года. Ранее он возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и "Роснано".
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россия, общество, олег чурилов, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Общество, Олег Чурилов, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова

Умер глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов

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Траур - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова.
"Двенадцатого декабря трагически ушел из жизни директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Валерьевич Чурилов... Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобрнауки особо отметили роль Чурилова в крупных государственных программ, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Глава департамента внес вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России, подчеркнули в ведомстве.
Чурилов вступил в должность директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки в апреле 2022 года. Ранее он возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и "Роснано".
 
РоссияОбществоОлег ЧуриловМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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