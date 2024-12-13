https://ria.ru/20241213/churilov-1988938250.html

Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова

Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова - РИА Новости, 13.12.2024

Минобрнауки сообщило о гибели главы департамента ведомства Чурилова

Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:05

2024-12-13T02:05

2024-12-13T08:31

россия

общество

олег чурилов

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова. "Двенадцатого декабря трагически ушел из жизни директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Валерьевич Чурилов... Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении ведомства.В Минобрнауки особо отметили роль Чурилова в крупных государственных программ, направленные на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Глава департамента внес вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России, подчеркнули в ведомстве.Чурилов вступил в должность директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки в апреле 2022 года. Ранее он возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и "Роснано".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, олег чурилов, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)