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В Приангарье наградят призеров чемпионата "Профессионалитет"
В Приангарье наградят призеров чемпионата "Профессионалитет" - РИА Новости, 13.12.2024
В Приангарье наградят призеров чемпионата "Профессионалитет"
Победители и призеры регионального этапа всероссийского чемпионата "Профессионалитет", а также их наставники в 2025 году получат в Иркутской области премии... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:16
2024-12-13T17:16
2024-12-13T17:16
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ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Победители и призеры регионального этапа всероссийского чемпионата "Профессионалитет", а также их наставники в 2025 году получат в Иркутской области премии губернатора, указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Победители и призеры регионального и итогового (межрегионального) этапов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", а также их наставники с 2025 года будут получать премии губернатора Иркутской области. Соответствующий указ об учреждении премий подписал глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, премии победителям и призерам чемпионата - это еще одна мера поддержки талантливых молодых людей и их наставников, успешно участвующих в чемпионатном движении федерального проекта "Профессионалитет". Достижения на межрегиональных состязаниях подтверждают высокий уровень подготовки кадров в региональной системе среднего профобразования. По итогам соревнований чемпионата в марте 2024 года было определено 107 победителей, а 171 студент и 46 учащихся общеобразовательных организаций стали призерами. В 2025 году региональный этап состоится в феврале. По его итогам победителям, призерам и их наставникам будут присуждены денежные премии. Ребята, которые успешно представят Иркутскую область на межрегиональных соревнованиях, получат 60 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч - за второе, и 40 тысяч - за третье место. Наставники, подготовившие победителей и призеров межрегионального уровня, также получат выплаты в размере 50% премии, назначенной их воспитанникам. А победители и призеры финальных соревнований будут получать премиальные выплаты из федерального бюджета. Глава региона Игорь Кобзев также подписал распоряжение о присуждении премий призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в 2024 году – мероприятия президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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общество, иркутская область, игорь кобзев, россия
Иркутская область, Общество, Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия
В Приангарье наградят призеров чемпионата "Профессионалитет"
В Приангарье призеры чемпионата "Профессионалитет" получат премии губернатора
ИРКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Победители и призеры регионального этапа всероссийского чемпионата "Профессионалитет", а также их наставники в 2025 году получат в Иркутской области премии губернатора, указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Победители и призеры регионального и итогового (межрегионального) этапов чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", а также их наставники с 2025 года будут получать премии губернатора Иркутской области. Соответствующий указ об учреждении премий подписал глава региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, премии победителям и призерам чемпионата - это еще одна мера поддержки талантливых молодых людей и их наставников, успешно участвующих в чемпионатном движении федерального проекта "Профессионалитет".
Достижения на межрегиональных состязаниях подтверждают высокий уровень подготовки кадров в региональной системе среднего профобразования. По итогам соревнований чемпионата в марте 2024 года было определено 107 победителей, а 171 студент и 46 учащихся общеобразовательных организаций стали призерами.
В 2025 году региональный этап состоится в феврале. По его итогам победителям, призерам и их наставникам будут присуждены денежные премии. Ребята, которые успешно представят Иркутскую область на межрегиональных соревнованиях, получат 60 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч - за второе, и 40 тысяч - за третье место. Наставники, подготовившие победителей и призеров межрегионального уровня, также получат выплаты в размере 50% премии, назначенной их воспитанникам. А победители и призеры финальных соревнований будут получать премиальные выплаты из федерального бюджета.
Глава региона Игорь Кобзев также подписал распоряжение о присуждении премий призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в 2024 году – мероприятия президентской платформы "Россия – страна возможностей".