https://ria.ru/20241213/braziliya-1988943139.html

Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии

Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии - РИА Новости, 13.12.2024

Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остается в отделении интенсивной терапии после травмы головы и операции, ему удалили внутричерепной дренаж,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:26

2024-12-13T03:26

2024-12-13T03:26

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сан-паулу (город)

луис инасиу лула да силва

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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остается в отделении интенсивной терапии после травмы головы и операции, ему удалили внутричерепной дренаж, сообщили лечащие врачи главы государства. "Президент Луис Инасиу Лула да Силва остается в Сирийско-Ливанской больнице в Сан-Паулу, в отделении интенсивной терапии. Утром ему была проведена эндоваскулярная процедура (эмболизация средней менингеальной артерии). Днем были проведены новые лабораторные исследования, а ранним вечером без осложнений удален внутричерепной дренаж", - говорится в сообщении медиков, которое опубликовала администрация президента Бразилии. Президенту Бразилии провели на этой неделе трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, возникшую в результате произошедшего 19 октября несчастного случая. По словам врачей, операция продолжалась около двух часов и прошла успешно. Ожидается, что из отделения интенсивной терапии он будет выписан уже в пятницу, а больницу покинет в понедельник или вторник. "Он сохраняет сознание и ориентацию, нормально разговаривает, хорошо ест и его навещают родственники. За президентом продолжает наблюдать медицинская бригада во главе с профессором доктором Роберту Калилом Филью и доктором Аной Хеленой Гермольо", - говорится в последнем медицинском бюллетене о состоянии здоровья президента. Врачи ранее заявили, что после пройденных процедур президенту необходимо будет находиться "в относительном покое" на протяжении нескольких недель и стараться избегать стресса. Тем не менее, по их словам, в ближайшие дни лидер страны планирует поговорить со своими советниками.

https://ria.ru/20241210/operatsiya-1988342326.html

https://ria.ru/20241208/dodik-1988055507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, бразилия, сан-паулу (город), луис инасиу лула да силва