https://ria.ru/20241213/braziliya-1988943139.html
Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии
Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии - РИА Новости, 13.12.2024
Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остается в отделении интенсивной терапии после травмы головы и операции, ему удалили внутричерепной дренаж,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:26
2024-12-13T03:26
2024-12-13T03:26
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бразилия
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остается в отделении интенсивной терапии после травмы головы и операции, ему удалили внутричерепной дренаж, сообщили лечащие врачи главы государства. "Президент Луис Инасиу Лула да Силва остается в Сирийско-Ливанской больнице в Сан-Паулу, в отделении интенсивной терапии. Утром ему была проведена эндоваскулярная процедура (эмболизация средней менингеальной артерии). Днем были проведены новые лабораторные исследования, а ранним вечером без осложнений удален внутричерепной дренаж", - говорится в сообщении медиков, которое опубликовала администрация президента Бразилии. Президенту Бразилии провели на этой неделе трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, возникшую в результате произошедшего 19 октября несчастного случая. По словам врачей, операция продолжалась около двух часов и прошла успешно. Ожидается, что из отделения интенсивной терапии он будет выписан уже в пятницу, а больницу покинет в понедельник или вторник. "Он сохраняет сознание и ориентацию, нормально разговаривает, хорошо ест и его навещают родственники. За президентом продолжает наблюдать медицинская бригада во главе с профессором доктором Роберту Калилом Филью и доктором Аной Хеленой Гермольо", - говорится в последнем медицинском бюллетене о состоянии здоровья президента. Врачи ранее заявили, что после пройденных процедур президенту необходимо будет находиться "в относительном покое" на протяжении нескольких недель и стараться избегать стресса. Тем не менее, по их словам, в ближайшие дни лидер страны планирует поговорить со своими советниками.
https://ria.ru/20241210/operatsiya-1988342326.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, бразилия, сан-паулу (город), луис инасиу лула да силва
В мире, Здоровье - Общество, Бразилия, Сан-Паулу (город), Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии остается в отделении интенсивной терапии
Президент Бразилии остается в реанимации после удаления внутричерепного дренажа
МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остается в отделении интенсивной терапии после травмы головы и операции, ему удалили внутричерепной дренаж, сообщили лечащие врачи главы государства.
"Президент Луис Инасиу Лула да Силва
остается в Сирийско-Ливанской больнице в Сан-Паулу
, в отделении интенсивной терапии. Утром ему была проведена эндоваскулярная процедура (эмболизация средней менингеальной артерии). Днем были проведены новые лабораторные исследования, а ранним вечером без осложнений удален внутричерепной дренаж", - говорится в сообщении медиков, которое опубликовала администрация президента Бразилии
.
Президенту Бразилии провели на этой неделе трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, возникшую в результате произошедшего 19 октября несчастного случая. По словам врачей, операция продолжалась около двух часов и прошла успешно. Ожидается, что из отделения интенсивной терапии он будет выписан уже в пятницу, а больницу покинет в понедельник или вторник.
"Он сохраняет сознание и ориентацию, нормально разговаривает, хорошо ест и его навещают родственники. За президентом продолжает наблюдать медицинская бригада во главе с профессором доктором Роберту Калилом Филью и доктором Аной Хеленой Гермольо", - говорится в последнем медицинском бюллетене о состоянии здоровья президента.
Врачи ранее заявили, что после пройденных процедур президенту необходимо будет находиться "в относительном покое" на протяжении нескольких недель и стараться избегать стресса. Тем не менее, по их словам, в ближайшие дни лидер страны планирует поговорить со своими советниками.